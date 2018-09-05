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05.09.2018  12:19   

Триумф харьковского теннисиста в Тунисе

Владислав Орлов оформил титул в парном разряде на 25-тысячнике.


kharkivoda.gov.ua

Харьковский теннисист, представляющий ТК Уникор, выиграл турнир ITF серии фьючерс Open La Marsa с призовым фондом в 25 тысяч долларов.

Состязания проходили в Тунисе с 27 августа по 2 сентября.

В тандеме с польским теннисистом Макейджом Смолой на пути к финалу Владислав выиграл у двух итальянских одного испанского дуэта.

В решающей схватке украинско-польская пара не без труда - со счетом 0:6, 6:2, 10:6 - победила американо-колумбийский дуэт Престон Браун-Хуан Мануэль Бенитес.

Для Орлова это уже пятый парный титул в профессиональной карьере.

Источник:   ITF
 Тэги:  триумф, теннис, харьков, титул, орлов, спорт
 
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