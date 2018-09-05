Триумф харьковского теннисиста в Тунисе

Владислав Орлов оформил титул в парном разряде на 25-тысячнике.
Харьковский теннисист, представляющий ТК Уникор, выиграл турнир ITF серии фьючерс Open La Marsa с призовым фондом в 25 тысяч долларов.
Состязания проходили в Тунисе с 27 августа по 2 сентября.
В тандеме с польским теннисистом Макейджом Смолой на пути к финалу Владислав выиграл у двух итальянских одного испанского дуэта.
В решающей схватке украинско-польская пара не без труда - со счетом 0:6, 6:2, 10:6 - победила американо-колумбийский дуэт Престон Браун-Хуан Мануэль Бенитес.
Для Орлова это уже пятый парный титул в профессиональной карьере.
День наградит целеустремленностью и пробивными способностями. Можно за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях.
В Харькове сохранится жаркая погода. К обеду набегут облака, местами порывы ветра 15-20 м/с. Без осадков.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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