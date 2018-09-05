В октябре - суперсхватка харьковчан и львовян за престижный трофей (ФОТО)

В Харькове пройдет поединок за ватерпольный Суперкубок Украины.
Национальная Федерация водного поло Украины объявила дату и место проведения Суперкубка.
Один из главных поединков года состоится в Харькове.
Суперкубок Украины среди мужчин по водному поло - один из главных поединков года - состоится 6 октября 2018 в городе Харькове.
Матч пройдет на базе бассейна НТУ "ХПИ".
За трофей будут бороться львовское "Динамо" и сборная Харьковской области.
В сезоне 2017/2018 "Динамо" стало чемпионом Украины, однако проиграло сборной Харьковской области Кубок Украины.
Кто станет сильнейшим на этот раз?
День наградит целеустремленностью и пробивными способностями. Можно за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях.
В Харькове сохранится жаркая погода. К обеду набегут облака, местами порывы ветра 15-20 м/с. Без осадков.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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