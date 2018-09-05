05.09.2018 16:14

В октябре - суперсхватка харьковчан и львовян за престижный трофей (ФОТО)

В Харькове пройдет поединок за ватерпольный Суперкубок Украины.



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Национальная Федерация водного поло Украины объявила дату и место проведения Суперкубка.

Один из главных поединков года состоится в Харькове.

Суперкубок Украины среди мужчин по водному поло - один из главных поединков года - состоится 6 октября 2018 в городе Харькове.

Матч пройдет на базе бассейна НТУ "ХПИ".



За трофей будут бороться львовское "Динамо" и сборная Харьковской области.

В сезоне 2017/2018 "Динамо" стало чемпионом Украины, однако проиграло сборной Харьковской области Кубок Украины.

Кто станет сильнейшим на этот раз?