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05.09.2018  17:48   

В Харькове стартовала Олимпийская неделя (ВИДЕО)


kharkivoda.gov.ua

Уже традиционно во вторую субботу сентября в Украине отмечается День физической культуры и спорта.

На Харьковщине марафон мероприятий, посвященных празднику, стартовал открытием в детско-юношеской спортивной школе «ХТЗ» Всеукраинской олимпийской недели. Участниками стали воспитанники школы, тренеры и олимпийцы.

Напомним, что в сентябре в школах Украины провдятся олимпийский урок и олимпийская неделя.

В рамках олимпийской недели во всех регионах нашей страны проводится целый ряд конкурсов, викторин, соревнований, спортивно-массовых мероприятий.

Почетными гостями уроков становятся олимпийские чемпионы, выдающиеся спортсмены и тренеры, члены Украинской академии спорта, Комиссии атлетов НОК и пр.

Источник:   МГ Объектив
 Тэги:  олимпийская неделя, старт, харьков
 
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