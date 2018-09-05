05.09.2018 17:48

В Харькове стартовала Олимпийская неделя (ВИДЕО)



kharkivoda.gov.ua

Уже традиционно во вторую субботу сентября в Украине отмечается День физической культуры и спорта.

На Харьковщине марафон мероприятий, посвященных празднику, стартовал открытием в детско-юношеской спортивной школе «ХТЗ» Всеукраинской олимпийской недели. Участниками стали воспитанники школы, тренеры и олимпийцы.

Напомним, что в сентябре в школах Украины провдятся олимпийский урок и олимпийская неделя.

В рамках олимпийской недели во всех регионах нашей страны проводится целый ряд конкурсов, викторин, соревнований, спортивно-массовых мероприятий.

Почетными гостями уроков становятся олимпийские чемпионы, выдающиеся спортсмены и тренеры, члены Украинской академии спорта, Комиссии атлетов НОК и пр.