В Харькове стартовала Олимпийская неделя (ВИДЕО)

Уже традиционно во вторую субботу сентября в Украине отмечается День физической культуры и спорта.
На Харьковщине марафон мероприятий, посвященных празднику, стартовал открытием в детско-юношеской спортивной школе «ХТЗ» Всеукраинской олимпийской недели. Участниками стали воспитанники школы, тренеры и олимпийцы.
Напомним, что в сентябре в школах Украины провдятся олимпийский урок и олимпийская неделя.
В рамках олимпийской недели во всех регионах нашей страны проводится целый ряд конкурсов, викторин, соревнований, спортивно-массовых мероприятий.
Почетными гостями уроков становятся олимпийские чемпионы, выдающиеся спортсмены и тренеры, члены Украинской академии спорта, Комиссии атлетов НОК и пр.
День наградит целеустремленностью и пробивными способностями. Можно за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях.
В Харькове сохранится жаркая погода. К обеду набегут облака, местами порывы ветра 15-20 м/с. Без осадков.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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