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07.09.2018  08:58   

Харьковские компании приглашают на «Битву корпораций»

22 сентября стартует IV спортивный корпоративный турнир «Битва корпораций».


// bitva.com.ua

Традиционно он будет состоять из двух кубков, представленных в пяти видах спорта. Игры осеннего кубка: спортивный покер (22 сентября), мини-футбол (13-14 октября), стритбол (3-4 ноября), настольный теннис (24-25 ноября), интеллектуальная игра «Mad Heads» (8-9 декабря).

Весенний кубок будет разыгран в боулинге (16-17 февраля), бадминтоне (16-17 марта), стрельбе из лука (20-21 апреля), легкой атлетике (18-19 мая) и пляжном волейболе (1-2 июня).

Зарегистрировать свою команду для участия в турнире можно по тел.: (093)309-00-99 или на сайте bitva.com.ua.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  битва корпараций, харьков
 
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