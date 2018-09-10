Главная Новости Спорт Спортивным символом Харькова может стать белка, гепард, хорек, черепаха или муравей
10.09.2018  15:17   

Спортивным символом Харькова может стать белка, гепард, хорек, черепаха или муравей

Голосование за официальный спортивный талисман города Харькова продлится по 21 сентября в онлайн-режиме на сайте «Портал харьковчанина».


city.kharkov.ua

Любой житель города может отдать свой голос за одну из пяти идей-талисманов, победивших на предварительном этапе конкурса, - это 5 из 13 символов, выдвинутых на первом этапе - белка, хорек, гепард, муравей и черепаха.

Идея, которая по итогам голосования наберет наибольшее количество голосов, будет объявлена официальным спортивным талисманом города Харькова.

Почемцу именно эти сиволы выдвигаются на голосование, можно почитать здесь.

Как отмечают организаторы конкурса, спортивный талисман Харькова будет использоваться в рекламных, коммуникационных и других мероприятиях, которые направлены на формирование положительного спортивного имиджа города.

Напомним, на первом этапе конкурса, который проходил с 15 по 31 августа, харьковчане для создания талисмана предложили стрижа, белку, гепарда, аиста, лань, колибри, волка, черепаху, хорька, сову, альбатроса, муравья и бурундука.

Источник:   Портал харьковчанина
 Тэги:  спортиный символ, харьков, белка, гепард, хорек, черепаха, муравей
 
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