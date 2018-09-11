Главная Новости Спорт Харьковчане эффектно выступили на международном турнире
11.09.2018  13:16   

Харьковчане эффектно выступили на международном турнире

Представители Первой столицы стали золотыми, серебряными и бронзовыми призерами состязаний по прыжкам в высоту «Мемориал Виталия Лонского».


//facebook

Харьковские прыгуньи в высоту завоевали призовые награды на 25-х Международных соревнованиях по прыжкам в высоту «Мемориал Виталия Лонского», которые прошли в Бердичеве Житомирской области.

В соревнованиях среди женщин первое место с результатом 1, 93 м завоевала харьковская спортсменка Екатерина Табашник. Третье место с результатом 1,7 м получила еще одна спортсменка из Харькова - Лилия Клинцова.

В соревнованиях среди мужчин победу с результатом 2,15 м завоевал Андрей Проценко из Херсона.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  призеры турнира, прыжки, харьков, международный турнир
 
Версия для печати
 

Видео

"Свадьбу в Малиновке +" посетили около 75 000 гостей
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 