Харьковчане эффектно выступили на международном турнире

Представители Первой столицы стали золотыми, серебряными и бронзовыми призерами состязаний по прыжкам в высоту «Мемориал Виталия Лонского».
Харьковские прыгуньи в высоту завоевали призовые награды на 25-х Международных соревнованиях по прыжкам в высоту «Мемориал Виталия Лонского», которые прошли в Бердичеве Житомирской области.
В соревнованиях среди женщин первое место с результатом 1, 93 м завоевала харьковская спортсменка Екатерина Табашник. Третье место с результатом 1,7 м получила еще одна спортсменка из Харькова - Лилия Клинцова.
В соревнованиях среди мужчин победу с результатом 2,15 м завоевал Андрей Проценко из Херсона.
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Утреннее прояснение не делает в Харькове большой погоды на фоне облачного в целом дня. Без осадков.
День Ивана. 11 сентября православные верующие отмечают праздник Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, посвященное воспоминания события, описанного евангелистами Матфеем. Что случилось в Харькове, что можно и чего нельзя делать в этот день.
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