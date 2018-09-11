11.09.2018 15:16

Харьковские копы-минифутболисты - сильнейшие в мире (ФОТО)

Представители Харьковского национального университета внутренних дел стали чемпионами мира по футзалу среди полицейских.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, с 12 по 19 августа 2018 года в румынском городе Хунедоара состоялся очередной восемнадцатый чемпионат мира по футзалу среди полицейских, в рамках международной организации WISPA.

В состав украинской делегации вошли бывшие и нынешние сотрудники ХНУВД, а именно: Александр Луганский, Виталий Носов, Тарас Голопич, Максим Демчук, Александр Елшанський, Николай Комзюк.



В соревнованиях приняли участие представители Канады, Франции, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Иордании, Кипра, Эстонии, Румынии, России.

Команды проживали на территории бывшего учебного центра подготовки офицеров румынской армии, который сегодня переоборудован под гостиничный комплекс.

Участники соревнований были разделены на две группы по шесть команд.

В первый день соревнований украинская команда одолела команду информационного центра румынской полиции со счетом 4:0 и румынскую жандармерию - 3:2, объединенную команду WISPAMaster - 2:0.

Во второй соревновательный день была одержана победа над Кипром - 4:0 и тяжелая победа над россиянами - 1:0. Победный гол, после прекрасного розыгрыша штрафного, забил Александр Елшанський. Именно эта последняя игра и определила победителя первой группы, которым стала Украина с максимальным очковым заделом - 15.

Во второй группе победителем стала команда Боснии и Герцеговины, которая в соответствии с регламентом турнира в финале сыграла с Украиной.



Финальная встреча с Боснией и Герцеговиной в спортивном комплексе города Дева началась для нашей команды не очень удачно. Уже на четвертой минуте боснийцы повели в счете.

Но это не сломило боевой дух украинской команды, и еще до конца первого тайма счет сравняли. Чувствовалось, что соперник теряет силы, одновременно атакующие действия нашей команды становились более опасными для ворот соперника. Преимущество воплотилось в еще два забитых мяча в ворота боснийцев.



3:1 - окончательный счет финала и убедительная победа Украины!