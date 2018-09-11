Главная Новости Спорт Харьковский сумоист стал чемпионом всеукраинского турнира (ВИДЕО)
11.09.2018  18:16   

Харьковский сумоист стал чемпионом всеукраинского турнира (ВИДЕО)

Любители японской борьбы сражались в Первой столице.


//www.objectiv.tv

Как сообщает МГ "Объектив", в парке Горького в Харькове состоялся второй всеукраинский турнир по борьбе сумо.

170 участников боролись во всех категориях: от детей до элиты.

Участвовали семь команд из шести регионов Украины и три городских клуба.

Среди мужчин абсолютным чемпионом стал  харьковчанин Руслан Русанов, который выиграл свою весовую категорию (до 90 кг), затем – абсолютную.

Когда программа закончилась, появились желающие побороться с действующим чемпионом Украины в рамках импровизированного Кубка вызова.

И здесь Русанов не оставил соперникам шансов.

Источник:   МГ Объектив
 Тэги:  чемпион, сумо, харьков, турнир
 
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