Харьковский сумоист стал чемпионом всеукраинского турнира (ВИДЕО)

Любители японской борьбы сражались в Первой столице.
Как сообщает МГ "Объектив", в парке Горького в Харькове состоялся второй всеукраинский турнир по борьбе сумо.
170 участников боролись во всех категориях: от детей до элиты.
Участвовали семь команд из шести регионов Украины и три городских клуба.
Среди мужчин абсолютным чемпионом стал харьковчанин Руслан Русанов, который выиграл свою весовую категорию (до 90 кг), затем – абсолютную.
Когда программа закончилась, появились желающие побороться с действующим чемпионом Украины в рамках импровизированного Кубка вызова.
И здесь Русанов не оставил соперникам шансов.
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Утреннее прояснение не делает в Харькове большой погоды на фоне облачного в целом дня. Без осадков.
День Ивана. 11 сентября православные верующие отмечают праздник Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, посвященное воспоминания события, описанного евангелистами Матфеем. Что случилось в Харькове, что можно и чего нельзя делать в этот день.
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