Главная Новости Спорт Команда харьковских прокуроров - в восьмерке сильнейших «Кубка Защитника Украины» (ФОТО)
12.09.2018  11:06   

Команда харьковских прокуроров - в восьмерке сильнейших «Кубка Защитника Украины» (ФОТО)

Харьковчане в матче за выход в четвертьфинал разгромили днепрян.


https://khar.gp.gov.ua

В Харькове состоялся отборочный матч турнира по футболу на «Кубок Защитника Украины» среди работников органов прокуратуры.

В 1/8 финала команда прокуроров нашего региона встретилась с коллегами из Днепропетровской области.
 
В футбольном поединке харьковчане разгромили сопрников со счетом 5:0. 

Мячи забили Александр Кролевцов, Евгений Жила, Владимир Горпинченко, Валерий Бухан и Андрей Иванчак.
 
Матчи 1/4 финала состоятся 22-30 сентября. 

Харьковские прокуроры встретятся с игроками прокуратуры Донецкой области.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, футбол, харьков, четвертьфинал, кубок защитника украины
 
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