Команда харьковских прокуроров - в восьмерке сильнейших «Кубка Защитника Украины» (ФОТО)

Харьковчане в матче за выход в четвертьфинал разгромили днепрян.
В Харькове состоялся отборочный матч турнира по футболу на «Кубок Защитника Украины» среди работников органов прокуратуры.
В 1/8 финала команда прокуроров нашего региона встретилась с коллегами из Днепропетровской области.
В футбольном поединке харьковчане разгромили сопрников со счетом 5:0.
Мячи забили Александр Кролевцов, Евгений Жила, Владимир Горпинченко, Валерий Бухан и Андрей Иванчак.
Матчи 1/4 финала состоятся 22-30 сентября.
Харьковские прокуроры встретятся с игроками прокуратуры Донецкой области.
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Утреннее прояснение не делает в Харькове большой погоды на фоне облачного в целом дня. Без осадков.
День Ивана. 11 сентября православные верующие отмечают праздник Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, посвященное воспоминания события, описанного евангелистами Матфеем. Что случилось в Харькове, что можно и чего нельзя делать в этот день.
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