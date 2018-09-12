12.09.2018 13:47

Харьковские боксеры - победители чемпионата Украины

В копилке первостоличных спортсменов четыре медали, в том числе две - высшего достоинства.



//kharkivoda.gov.ua

Чемпионат Украины среди боксеров в категории до 22 лет проходил в Мариуполе с 3 по 8 сентября.



Участие в соревнованиях принимали около 150 боксеров из 23 регионов Украины.

По их итогам боксеры Харьковщины завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.



В весовой категории до 91 кг харьковчане заняли первое и второе место. Роберт Мартон и Дмитрий Галаган успешно дошли до финала, но на главный бой за «золото» Дмитрий Галаган выйти не смог. Таким образом, победа, а с ней и титул чемпиона Украины достались Роберту.



Еще один харьковчанин Ярослав Харциз стал чемпионом в весовой категории до 64 кг. На пути к финалу он не оставил шансов ни одному сопернику, победив в трех поединках единогласным решением судей 5:0. В финальном поединке Ярослав также без лишних трудностей со счетом 5:0 одержал победу над Зоравором Петросяном из Полтавской области.



Бронзовым призером в весовой категории до 75 кг стал Никита Якимчук. Харьковчанин успешно провел два поединка, но в полуфинале уступил Андрею Тегере из Киевской области, который в итоге стал серебряным призером чемпионата.



В медальном зачете сборная Харьковской области заняла третье место. Вторыми стали боксеры из Полтавской области, а победа по этому показателю досталось хозяевам соревнований - сборной Донецкой области.