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12.09.2018  17:16   

Харьковчане успешно выступили на Всемирных играх кочевников

Армрестлеры из Первой столицы завоевали три серебряных и одну бронзовую медали.


city.kharkov.ua

Харьковские спортсмены успешно выступили на ІІІ Всемирных играх кочевников (World Nomad Games), которые прошли в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан).

В Играх кочевников приняли участие 1556 спортсменов из 66 стран мира. В программу соревнований были включены 37 видов спорта, в том числе армспорт. В состязаниях в этом виде спорта участвовали представители 17 стран. В составе украинской сборной выступили харьковские армрестлеры, которые завоевали 3 серебряные и 1 бронзовую медали.

Две серебряные медали получила Анастасия Щелокова, которая в весовой категории свыше 75 кг заняла второе место в борьбе на правой и левой руках, уступив в финале сопернице из Казахстана.

Еще одна харьковчанка Виктория Илюшина в весовой категории до 75 кг завоевала серебряную награду в борьбе на правую руку и бронзовую - в борьбе на левую руку.

В шаге от наград остановился харьковчанин Сергей Мельник: в борьбе на обе руки он занял четвертые места.

Всего украинские армрестлеры завоевали 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.

Тэги:  спорт, армрестлеры, харьков
 
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