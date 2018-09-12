12.09.2018 17:16

Харьковчане успешно выступили на Всемирных играх кочевников

Армрестлеры из Первой столицы завоевали три серебряных и одну бронзовую медали.



city.kharkov.ua

Харьковские спортсмены успешно выступили на ІІІ Всемирных играх кочевников (World Nomad Games), которые прошли в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан).



В Играх кочевников приняли участие 1556 спортсменов из 66 стран мира. В программу соревнований были включены 37 видов спорта, в том числе армспорт. В состязаниях в этом виде спорта участвовали представители 17 стран. В составе украинской сборной выступили харьковские армрестлеры, которые завоевали 3 серебряные и 1 бронзовую медали.



Две серебряные медали получила Анастасия Щелокова, которая в весовой категории свыше 75 кг заняла второе место в борьбе на правой и левой руках, уступив в финале сопернице из Казахстана.



Еще одна харьковчанка Виктория Илюшина в весовой категории до 75 кг завоевала серебряную награду в борьбе на правую руку и бронзовую - в борьбе на левую руку.



В шаге от наград остановился харьковчанин Сергей Мельник: в борьбе на обе руки он занял четвертые места.



Всего украинские армрестлеры завоевали 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.