13.09.2018 12:16

Началась регистрация на харьковскую железную гонку

До 29 сентября можно подать заявку на велогонку серии «Iron Way Velothone».



portal.city.kharkov.ua

Открыта регистрация на велогонку серии «Iron Way Velothone»

Велогонка на 100 км в рамках лиги «Iron Way» впервые пройдет в Харькове 30 сентября.



По словам организаторов, спортсменов ждет удобный маршрут и высокое качество дорожного покрытия. В рамках мероприятия состоятся два заезда - на 100 км и 54 км.



Зарегистрироваться на участие в велогонке можно здесь. Регистрация открыта до 29 сентября.



Напомним, проект «Iron Way» создан для развития и популяризации в Украине циклических видов спорта и здорового образа жизни через проведение индивидуальных и командных соревнований.

Участие в каждом из них – это шаг на «железном» пути спортсмена, вызов собственным возможностям, целям и непрерывным изменениям.