Началась регистрация на харьковскую железную гонку

До 29 сентября можно подать заявку на велогонку серии «Iron Way Velothone».
Открыта регистрация на велогонку серии «Iron Way Velothone»
Велогонка на 100 км в рамках лиги «Iron Way» впервые пройдет в Харькове 30 сентября.
По словам организаторов, спортсменов ждет удобный маршрут и высокое качество дорожного покрытия. В рамках мероприятия состоятся два заезда - на 100 км и 54 км.
Зарегистрироваться на участие в велогонке можно здесь. Регистрация открыта до 29 сентября.
Напомним, проект «Iron Way» создан для развития и популяризации в Украине циклических видов спорта и здорового образа жизни через проведение индивидуальных и командных соревнований.
Участие в каждом из них – это шаг на «железном» пути спортсмена, вызов собственным возможностям, целям и непрерывным изменениям.
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