13.09.2018 18:24

Велоспорт. Харьковчане триумфально выступили на международном турнире

Спортсмены Первой столицы завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.



kharkivoda.gov.ua

На Международных рейтинговых соревнованиях по велоспорту на треке второй категории «Гран-При Киева» достойно выступили спортсмены Первой столицы.

Состязания проходили с 7 по 9 сентября.



Участие в соревнованиях принимали более 100 спортсменов из разных стран мира - Испании, Грузии, Бельгии, Беларуси, Азербайджана и Южно-Африканской республики. Они разыграли медали среди взрослых и юниоров.



Мощным составом на домашнем турнире выступили украинские трековики. Среди них трижды на высшую ступень пьедестала поднимался лидер национальной сборной харьковчанин Андрей Винокуров. Он уверенно выиграл спринт, кейрин и командный спринт вместе с киевлянином Александром Мощенским и Сергеем Белым из Львова.



Трижды на пьедестал почета в соревнованиях среди мужчин поднимался еще один харьковчанин - Владислав Денисенко. На его счету две серебряные и одна бронзовая медаль. Владислав занял второе место в командном спринте вместе с Дмитрием Стовбецким из Николаева и львовянином Тадеем-Иваном Чебанцом, а бронзовую награду выиграл в спринте.



Также в элитной категории серебряным призером в дисциплине «мэдисон» стал харьковский велогонщик Максим Лучин, который выступал в тандеме с Владиславом Щербанем из Тернополя.



Еще три медали, в том числе золотую, харьковчане завоевали в юниорской категории. Богдан Данильчук выиграл соревнования по кейрине и стал бронзовым призером в скетче, а Егор Коробов занял второе место в кейрине.