Маленькая харьковская шашистка - сильнейшая в мире

Юная харьковчанка завоевала золотую медаль на чемпионате мира по шашкам.
Харьковские спортсмены завоевали 6 медалей на Молодежном чемпионате мира по шашкам-64, который прошел в поселке Кранево (Болгария).
В соревнованиях приняли участие спортсмены из 15 стран мира, которые разыграли медали в семи возрастных группах в классической, быстрой и молниеносной играх.
По итогам чемпионата, сборная Украины завоевала 1 золотую, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей, из которых шесть наград команде принесли харьковские спортменки.
Так, чемпионкой мира в возрастной группе «10 лет» в категории «молниеносная игра» стала харьковчанка Екатерина Мусиенко. В семи турах она набрала 12 очков и на 1 балл опередила Евгению Швед из Беларуси. Также на счету Екатерины - две серебряные медали, которые она получила в быстрой и классической играх.
Кроме того, три медали для сборной Украины завоевала Василиса Куценко. В возрастной группе «8 лет» юная спортсменка заняла 2-е место в категории «классическая игра». Также Василиса выиграла две бронзовые медали в быстрой и молниеносной играх.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, позволяющей при желании горы свернуть. Единственное «но»: чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Сохраняется высокая пожароопасность. Утром слабые магнитные бури.
День считается счастливым. В этот день советуют в народе справлять новоселье. "Семин день — счастливое новоселье". В этот же день начиналось «Бабье лето». 14.09.39 день впервые поднялся в воздух первый вертолет нашего земляка Сикорского.
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