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14.09.2018  12:34   

Маленькая харьковская шашистка - сильнейшая в мире

Юная харьковчанка завоевала золотую медаль на чемпионате мира по шашкам.


nure.info

Харьковские спортсмены завоевали 6 медалей на Молодежном чемпионате мира по шашкам-64, который прошел в поселке Кранево (Болгария).

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 15 стран мира, которые разыграли медали в семи возрастных группах в классической, быстрой и молниеносной играх.

По итогам чемпионата, сборная Украины завоевала 1 золотую, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей, из которых шесть наград команде принесли харьковские спортменки.

Так, чемпионкой мира в возрастной группе «10 лет» в категории «молниеносная игра» стала харьковчанка Екатерина Мусиенко. В семи турах она набрала 12 очков и на 1 балл опередила Евгению Швед из Беларуси. Также на счету Екатерины - две серебряные медали, которые она получила в быстрой и классической играх.

Кроме того, три медали для сборной Украины завоевала Василиса Куценко. В возрастной группе «8 лет» юная спортсменка заняла 2-е место в категории «классическая игра». Также Василиса выиграла две бронзовые медали в быстрой  и молниеносной играх.





 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  шашки, чемпионка мира, харьков, спорт
 
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