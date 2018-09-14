14.09.2018 12:34

Маленькая харьковская шашистка - сильнейшая в мире

Юная харьковчанка завоевала золотую медаль на чемпионате мира по шашкам.



nure.info

Харьковские спортсмены завоевали 6 медалей на Молодежном чемпионате мира по шашкам-64, который прошел в поселке Кранево (Болгария).



В соревнованиях приняли участие спортсмены из 15 стран мира, которые разыграли медали в семи возрастных группах в классической, быстрой и молниеносной играх.



По итогам чемпионата, сборная Украины завоевала 1 золотую, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей, из которых шесть наград команде принесли харьковские спортменки.



Так, чемпионкой мира в возрастной группе «10 лет» в категории «молниеносная игра» стала харьковчанка Екатерина Мусиенко. В семи турах она набрала 12 очков и на 1 балл опередила Евгению Швед из Беларуси. Также на счету Екатерины - две серебряные медали, которые она получила в быстрой и классической играх.



Кроме того, три медали для сборной Украины завоевала Василиса Куценко. В возрастной группе «8 лет» юная спортсменка заняла 2-е место в категории «классическая игра». Также Василиса выиграла две бронзовые медали в быстрой и молниеносной играх.











