Харьковская легкоатлетка - чемпионка престужного турнира «Gloria Cup Athletics»

Представительницы Первой столицы Екатерина Табашник и Алина Калистратова завоевали золото и бронзу состязаний в Турции
В турецком Белеке состоялся международный турнир по легкой атлетике «Gloria Cup Athletics», на котором харьковские спортсменки завоевали золотую и бронзовую медали.
Участие в соревнованиях принимали 68 атлетов из 21 страны мира, которые разыграли награды в 10 дисциплинах.
В секторе прыжков в высоту среди женщин не было равных украинкам, которые заняли все призовые места. Золотую медаль завоевала харьковчанка Екатерина Табашник, прыгнув на 1.93м. Такой же результат показала киевлянка Юлия Левченко, но использовала больше попыток и заняла второе место. Третье - с результатом 1.91м - заняла Оксана Окунева из Николаева.
Бронзовым призером турнира также стала харьковчанка Алина Калистратова. В беге на 200 м среди женщин она финишировала третьей с результатом 24.69 сек. От литовской спортсменки Агне Шеркшниене Алина отстала на 1.01 сек. А победила в этом виде Сара Атчо из Швейцарии (23.26 сек.).
Всего на данном турнире украинские легкоатлеты завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые награды.
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