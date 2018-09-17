17.09.2018 14:16

Теннис. Харьковчанка - абсолютная чемпионка турнира в Казахстане

Представительница Первой столицы Марина Чернышова завоевала 14-й титул в карьере



//tennisua.org

Харьковская теннисистка Марина Чернышова получила первый титул в сезоне.

Спортсменка стала чемпионкой турнира ITF в Казахстане



В решающем матче турнира с призовым фондом $ 15,000 19-летняя украинка, посеянная под первым номером, одержала победу над второй сеяной россиянкой Дарьей Лодиковою: 6: 4, 6: 3.



Этот титул стал для уроженки Харькова первым в сезоне и шестым за время выступлений на турнирах ITF Pro Circuit.

В прошлом году Марина выиграла пять титулов на подобных соревнованиях.



Отметим, днем ранее украинка вместе с Властью Екшибаровой из Израиля победила в финале парного разряда, записав на свой счет третий парный титул ITF в сезоне и восьмой в карьере.