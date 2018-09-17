Теннис. Харьковчанка - абсолютная чемпионка турнира в Казахстане

Представительница Первой столицы Марина Чернышова завоевала 14-й титул в карьере
Харьковская теннисистка Марина Чернышова получила первый титул в сезоне.
Спортсменка стала чемпионкой турнира ITF в Казахстане
В решающем матче турнира с призовым фондом $ 15,000 19-летняя украинка, посеянная под первым номером, одержала победу над второй сеяной россиянкой Дарьей Лодиковою: 6: 4, 6: 3.
Этот титул стал для уроженки Харькова первым в сезоне и шестым за время выступлений на турнирах ITF Pro Circuit.
В прошлом году Марина выиграла пять титулов на подобных соревнованиях.
Отметим, днем ранее украинка вместе с Властью Екшибаровой из Израиля победила в финале парного разряда, записав на свой счет третий парный титул ITF в сезоне и восьмой в карьере.
День хорош для продвижения идей, переговоров, поиска компромиссов, но не слишком подходит для обычной рутинной работы, от которой захочется сбежать на край света.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
День иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина" (1680). На ней изображена Богоматерь с младенцем на руках, стоящая поверх горящего куста. Празднование установлено в честь пророка Моисея, видевшего несгораемую купину, которая пророчески относилась к Пресвятой Богородице.
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