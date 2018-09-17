17.09.2018 15:16

Харьковчане приняли участие в одном из самых массовых марафонов мира

Представители Харьковского горсовета пробежали марафон в Берлине.



city.kharkov.ua

Харьковчане приняли участие в 45-м Берлинском BMW марафоне.



Впервые в истории города делегация Харьковского городского совета приняла участие в Берлинском марафоне - в одном из самых массовых забегов в мире.



Марафон состоялся в воскресенье, 16 сентября. Стартовал забег перед зданием Рейхстага. В марафоне участвовали шестеро харьковчан, и все они успешно пробежали марафонскую дистанцию - 42 км 195 м. Впервые команда марафонцев из Харькова пробежала забег, в котором участвовало более 70 тыс. человек из 133 стран, марафонскую дистанцию пробежали 44 тыс. 389 чел.



Кроме участия в забеге харьковчане посетили экскурсии по городу, ознакомились с достопримечательностями Берлина. Кроме того, в рамках развития международного сотрудничества делегация из Харькова встретилась с заместителем бургомистра района Штеглиц-Целендорф Михаэлем Карнецки (Штеглиц-Целендорф - это район Берлина, побратим Индустриального района Харькова).