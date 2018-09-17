Харьковчане приняли участие в одном из самых массовых марафонов мира

Представители Харьковского горсовета пробежали марафон в Берлине.
Харьковчане приняли участие в 45-м Берлинском BMW марафоне.
Впервые в истории города делегация Харьковского городского совета приняла участие в Берлинском марафоне - в одном из самых массовых забегов в мире.
Марафон состоялся в воскресенье, 16 сентября. Стартовал забег перед зданием Рейхстага. В марафоне участвовали шестеро харьковчан, и все они успешно пробежали марафонскую дистанцию - 42 км 195 м. Впервые команда марафонцев из Харькова пробежала забег, в котором участвовало более 70 тыс. человек из 133 стран, марафонскую дистанцию пробежали 44 тыс. 389 чел.
Кроме участия в забеге харьковчане посетили экскурсии по городу, ознакомились с достопримечательностями Берлина. Кроме того, в рамках развития международного сотрудничества делегация из Харькова встретилась с заместителем бургомистра района Штеглиц-Целендорф Михаэлем Карнецки (Штеглиц-Целендорф - это район Берлина, побратим Индустриального района Харькова).
День хорош для продвижения идей, переговоров, поиска компромиссов, но не слишком подходит для обычной рутинной работы, от которой захочется сбежать на край света.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
День иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая Купина" (1680). На ней изображена Богоматерь с младенцем на руках, стоящая поверх горящего куста. Празднование установлено в честь пророка Моисея, видевшего несгораемую купину, которая пророчески относилась к Пресвятой Богородице.
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