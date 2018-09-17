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17.09.2018  15:16   

Харьковчане приняли участие в одном из самых массовых марафонов мира

Представители Харьковского горсовета пробежали марафон в Берлине.


city.kharkov.ua

Харьковчане приняли участие в 45-м Берлинском BMW марафоне.

Впервые в истории города делегация Харьковского городского совета приняла участие в Берлинском марафоне - в одном из самых массовых забегов в мире.

Марафон состоялся в воскресенье, 16 сентября. Стартовал забег перед зданием Рейхстага. В марафоне участвовали шестеро харьковчан, и все они успешно пробежали марафонскую дистанцию - 42 км 195 м. Впервые команда марафонцев из Харькова пробежала забег, в котором участвовало более 70 тыс. человек из 133 стран, марафонскую дистанцию пробежали 44 тыс. 389 чел.

Кроме участия в забеге харьковчане посетили экскурсии по городу, ознакомились с достопримечательностями Берлина. Кроме того, в рамках развития международного сотрудничества делегация из Харькова встретилась с заместителем бургомистра района Штеглиц-Целендорф Михаэлем Карнецки (Штеглиц-Целендорф - это район Берлина, побратим Индустриального района Харькова).

Источник:   Городской совет
 Тэги:  спорт, марафон, харьков, участие, городской совет
 
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