Немецкий триумф харьковской велосипедистки

Ирина Попова одержала победу на этапе Кубка мира
16 сентября в немецком городе Винтерберг состоялся пятый этап Кубка мира по велоспорту маунтинбайк в гонке элиминатор.
Золото этапа завоевала харьковская спортсменка. Ирина Попова успешно прошла квалификацию, продемонстрировав третий результат, а затем победила в полуфинальном заезде и не оставила шансов соперницам в финале.
Норвежку Ингрид Якобсен, которая в настоящее время является лидером общего зачета Кубка мира, подопечная заслуженного тренера Украины Романа Коробова опередила на финише на три секунды. Бронзовая медаль досталась шведской велогонщице Эле Холмегард.
Победа в Германии принесла Ирине Поповой 30 рейтинговых очков и вернула спортсменку на второе место в общем зачете Кубка мира этого сезона.
Следующий этап Кубка мира в гонке элиминатор состоится 23 сентября в бельгийском Антверпене.
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