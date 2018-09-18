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18.09.2018  12:46   

Немецкий триумф харьковской велосипедистки

Ирина Попова одержала победу на этапе Кубка мира


kharkivoda.gov.ua

16 сентября в немецком городе Винтерберг состоялся пятый этап Кубка мира по велоспорту маунтинбайк в гонке элиминатор.

Золото этапа завоевала харьковская спортсменка. Ирина Попова успешно прошла квалификацию, продемонстрировав третий результат, а затем победила в полуфинальном заезде и не оставила шансов соперницам в финале.

Норвежку Ингрид Якобсен, которая в настоящее время является лидером общего зачета Кубка мира, подопечная заслуженного тренера Украины Романа Коробова опередила на финише на три секунды. Бронзовая медаль досталась шведской велогонщице Эле Холмегард.

Победа в Германии принесла Ирине Поповой 30 рейтинговых очков и вернула спортсменку на второе место в общем зачете Кубка мира этого сезона.

Следующий этап Кубка мира в гонке элиминатор состоится 23 сентября в бельгийском Антверпене.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  чемпионка, кубок мира, харьков, золото, германия
 
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