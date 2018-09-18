18.09.2018 12:46

Немецкий триумф харьковской велосипедистки

Ирина Попова одержала победу на этапе Кубка мира



kharkivoda.gov.ua

16 сентября в немецком городе Винтерберг состоялся пятый этап Кубка мира по велоспорту маунтинбайк в гонке элиминатор.



Золото этапа завоевала харьковская спортсменка. Ирина Попова успешно прошла квалификацию, продемонстрировав третий результат, а затем победила в полуфинальном заезде и не оставила шансов соперницам в финале.

Норвежку Ингрид Якобсен, которая в настоящее время является лидером общего зачета Кубка мира, подопечная заслуженного тренера Украины Романа Коробова опередила на финише на три секунды. Бронзовая медаль досталась шведской велогонщице Эле Холмегард.



Победа в Германии принесла Ирине Поповой 30 рейтинговых очков и вернула спортсменку на второе место в общем зачете Кубка мира этого сезона.



Следующий этап Кубка мира в гонке элиминатор состоится 23 сентября в бельгийском Антверпене.