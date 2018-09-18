Акробатический рок-н-ролл. Харьковчане - сильнейшие в мире

Спортсмены Первой столицы стали победителями чемпионата мира.
Харьковские спортсмены одержали победу на чемпионате мира по акробатическому рок-н-роллу, который состоялся 15 сентября в Шаффхаузене (Швейцария).
Так, чемпионами мира в категории «Ювеналы» стали действующие чемпионы Европы – Александр Цветков и Кира Грохова. Ранее спортсмены трижды становились обладателями этапов Кубка мира в 2018 году.
Кроме того, вице-чемпионами мира стали харьковчане Денис Гурин и Таисия Кириченко.
Всего в турнире приняло участие более 450 спортсменов из 16 стран мира. В составе сборной команды Украины выступали шесть харьковских пар.
18 сентября станет благоприятным днем для осуществления запланированных ранее идей.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закрыли небо уже с самого утра и никуда не денутся до позднего вечера. Без осадков.
18 сентября 1991 г. 27 лет назад Сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины
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