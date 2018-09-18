18.09.2018 14:42

Акробатический рок-н-ролл. Харьковчане - сильнейшие в мире

Спортсмены Первой столицы стали победителями чемпионата мира.



city.kharkov.ua

Харьковские спортсмены одержали победу на чемпионате мира по акробатическому рок-н-роллу, который состоялся 15 сентября в Шаффхаузене (Швейцария).



Так, чемпионами мира в категории «Ювеналы» стали действующие чемпионы Европы – Александр Цветков и Кира Грохова. Ранее спортсмены трижды становились обладателями этапов Кубка мира в 2018 году.



Кроме того, вице-чемпионами мира стали харьковчане Денис Гурин и Таисия Кириченко.



Всего в турнире приняло участие более 450 спортсменов из 16 стран мира. В составе сборной команды Украины выступали шесть харьковских пар.