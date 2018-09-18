Главная Новости Спорт Акробатический рок-н-ролл. Харьковчане - сильнейшие в мире
18.09.2018  14:42   

Акробатический рок-н-ролл. Харьковчане - сильнейшие в мире

Спортсмены Первой столицы стали победителями чемпионата мира.


city.kharkov.ua

Харьковские спортсмены одержали победу на чемпионате мира по акробатическому рок-н-роллу, который состоялся 15 сентября в Шаффхаузене (Швейцария).

Так, чемпионами мира в категории «Ювеналы» стали действующие чемпионы Европы – Александр Цветков и Кира Грохова. Ранее спортсмены трижды становились обладателями этапов Кубка мира в 2018 году.

Кроме того, вице-чемпионами мира стали харьковчане Денис Гурин и Таисия Кириченко.

Всего в турнире приняло участие более 450 спортсменов из 16 стран мира. В составе сборной команды Украины выступали шесть харьковских пар.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  чемпионы, акробатический рок-н-ролл, харьков, первенство мира
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.09 Спорт Велоспорт. Харьковчане триумфально выступили на международном турнире 12.09 Спорт Харьковские боксеры - победители чемпионата Украины 28.08 Спорт Бадминтон. Харьковчане выиграли всеукраинский турнир «Кубок Независимости»
 
 

Видео

Не платишь алименты - придет штраф. В Украине заработали новые правила взыскания средств с неплательщиков
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 