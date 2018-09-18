18.09.2018 16:48

В рамках матча «Шахтера» и «Хоффенхайма» пройдет квест для детей переселенцев

Команды «горняков» и «деревенских» 19 сентября в Харькове проведут оригинальный квест.



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В мероприятии примут участие Генеральный консул Федеративной Республики Германия Вольфганг Мессингер, ветераны донецкого «Шахтера» и дети- переселенцы из Донецкой и Луганской областей, проживающие в Харькове.



По словам организаторов, идея провести подобный квест родилась спонтанно. На его проведение Генерального консула вдохновило то, что обе футбольные команды сталкивались с проблемами внутренних переселенцев: донецкий «Шахтер» вынужден играть не на своем родном поле, команда «Хоффенхайм» тоже знает о проблемах беженцев, поскольку в городе Зинсхайм, который представляет футбольный клуб, находится приют для беженцев.



В рамках квеста детям необходимо будет ответить на ряд вопросов по истории двух стран – Германии и Украины, а также на футбольную тематику. Победитель квеста получит билеты на матч. Также детей ждут поощрительные призы от обеих команд.



Начало мероприятия – в 14:30.



Место проведения: Молодежный центр Харьковской областной организации Общества Красного Креста Украины (ул. Новгородская, 4).



К участию приглашаются представители СМИ. Телефон для справок: 050 420 75 95.



Напомним, 19 сентября на стадионе «Металлист» состоится матч между донецким «Шахтером» и немецким «Хоффенхаймом» в рамках первого тура Лиги Чемпионов.