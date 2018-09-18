Главная Новости Спорт В рамках матча «Шахтера» и «Хоффенхайма» пройдет квест для детей переселенцев
18.09.2018  16:48   

В рамках матча «Шахтера» и «Хоффенхайма» пройдет квест для детей переселенцев

Команды «горняков» и «деревенских» 19 сентября в Харькове проведут оригинальный квест.


//facebook

В мероприятии примут участие Генеральный консул Федеративной Республики Германия Вольфганг Мессингер, ветераны донецкого «Шахтера» и дети- переселенцы из Донецкой и Луганской областей, проживающие в Харькове.

По словам организаторов, идея провести подобный квест родилась спонтанно. На его проведение Генерального консула вдохновило то, что обе футбольные команды сталкивались с проблемами внутренних переселенцев: донецкий «Шахтер» вынужден играть не на своем родном поле, команда «Хоффенхайм» тоже знает о проблемах беженцев, поскольку в городе Зинсхайм, который представляет футбольный клуб, находится приют для беженцев.

В рамках квеста детям необходимо будет ответить на ряд вопросов по истории двух стран – Германии и Украины, а также на футбольную тематику. Победитель квеста получит билеты на матч. Также детей ждут поощрительные призы от обеих команд.

Начало мероприятия – в 14:30.

Место проведения: Молодежный центр Харьковской областной организации Общества Красного Креста Украины (ул. Новгородская, 4).

К участию приглашаются представители СМИ. Телефон для справок: 050 420 75 95.

Напомним, 19 сентября на стадионе «Металлист» состоится матч между донецким «Шахтером» и немецким «Хоффенхаймом» в рамках первого тура Лиги Чемпионов.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  футбольній матч, шахтер, харьков, хоффенхайм, квест, дети переселенцев
 
Версия для печати
 

Видео

Не платишь алименты - придет штраф. В Украине заработали новые правила взыскания средств с неплательщиков
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 