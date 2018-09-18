18.09.2018 17:47

Близится начало Битвы корпораций

V сезон Спортивного корпоративного турнира «Битва корпораций» стартует в Первой столице 22 сентября.



//sportevents.kharkiv.ua

Откроет календарь соревнований спортивный покер, игра в который состоится в клубе «Full House» (ул. Тринклера, 2).

Каждую из компаний представят четыре игрока, среди которых должна быть минимум одна девушка.

Жеребьевка игровых мест начнется в 10:45.

Официальное открытие и старт турнира - в 11:00. С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.



Напомним, что очередной турнир «Битва корпораций» традиционно будет состоять из двух кубков по пяти видам спорта. За Осенний кубок корпорации сразятся в спортивном покере, мини-футболе, стритболе, настольном теннисе, интеллектуальной игре Mad Head. Весенний кубок - это соревнования по боулингу, бадминтону, стрельбе из лука, легкой атлетике, пляжному волейболу.