Близится начало Битвы корпораций

V сезон Спортивного корпоративного турнира «Битва корпораций» стартует в Первой столице 22 сентября.
Откроет календарь соревнований спортивный покер, игра в который состоится в клубе «Full House» (ул. Тринклера, 2).
Каждую из компаний представят четыре игрока, среди которых должна быть минимум одна девушка.
Жеребьевка игровых мест начнется в 10:45.
Официальное открытие и старт турнира - в 11:00. С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.
Напомним, что очередной турнир «Битва корпораций» традиционно будет состоять из двух кубков по пяти видам спорта. За Осенний кубок корпорации сразятся в спортивном покере, мини-футболе, стритболе, настольном теннисе, интеллектуальной игре Mad Head. Весенний кубок - это соревнования по боулингу, бадминтону, стрельбе из лука, легкой атлетике, пляжному волейболу.
18 сентября станет благоприятным днем для осуществления запланированных ранее идей.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закрыли небо уже с самого утра и никуда не денутся до позднего вечера. Без осадков.
18 сентября 1991 г. 27 лет назад Сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины
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