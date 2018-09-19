19.09.2018 14:19

Лига чемпионов в Харькове. «Шахтер» против «Хоффенхайма»: прогнозы и мнения (ВИДЕО)

Вечером на стадионе Металлист - стартовый поединок.



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Сегодня Шахтер проведет матч в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором горняки дома на стадионе Металлист сыграют против Хоффенхайма.

По мнению одного из лидеров Шахтера Тараса Степаненко, "Мы играем дома и должны действовать первым номером. Понятно, что

команда-соперник тоже нас просматривала и изучала. Какие-то заготовки у нас будут. Не думаю, что они станут изначально раскрываться на выезде. Мы должны играть первым номером, для нас важно добыть положительный результат. Будем над этим работать".

В своем прогнозе UA-Футбол (1:0 в пользу горняков ) обращает внимание, что Шахтер будет играть в Украине. Это шанс на удачный старт, о котором и говорит Исмаили: «Будем бороться и стараться побеждать. Первая игра дома, в Харькове, и важно начать турнир с хорошего результата».



Что из себя представляте Хоффенхайм. Команда - бронзовый призера чемпионата Германии прошлого сезона, но сейчас это лишь приятные воспоминания. Начало нового сезона не самое лучшее - из первых трех матчей выигран только один.

Позиции, занимаемые командами в рейтинге УЕФА. Шахтер - 14, Хоффенхайм - 99.

По всему выходит, что Хоффенхайм - откровенный аутсайдер. Но не стоит торопиться с выводами, когда речь идет о третьей команде Бундеслиги. В первом матче сезона Хоффе сыграл яркий матч с Баварией. Да, они проиграли. Но, несмотря на проигрыш, команда оставила крайне благоприятное впечатление. Это коллектив, который в прошлом сезоне очень многих наказывал за высокомерие. И его скромность весьма обманчива.



Хоффенхайм воспринимается как главный соперник Шахтера по той причине, что стратегически именно в матчах с ними донецкий клуб должен набирать максимум очков. Именно здесь лежит ключ к выходу в плей-офф. Так получается по турнирному раскладу. Матч в Германии станет предпоследним - и потому, скорее всего, определяющим. Почти наверняка Шахтеру для выхода в плей-офф понадобится на стадионе в

Зинсхайме положительный результат. Вот так и выходит, что именно деревенские становятся нашими главными соперниками.

Тем не менее у сине-белых - эпидемия травм среди игроков. Тактически Хоффенхайм силен, но смогут ли ли немцы реализовать свою схему игры. Есть ли подходящие футболисты, ведь многие не смогут выйти на поле.



В одном только матче с Фрайбургом Нагельсманну пришлось снимать с игры всех трех защитников из-за травм.

Медслужба Хоффенхайма потихоньку поднимает на ноги травмированных. В частности, Акпогума, Гриллич, Бичакчич и Демирбай приступили к работе с командой, хотя неизвестно, насколько они готовы выйти на поле.

С другой стороны, эта же проблема есть и у Шахтера (Нем, Дентиньо, Танковский, Ордец,Малышев).

Но костяк команды у Хоффенхайма, из-за травм футболистов, ослаблен в большей степени.

Согласно иному прогнозу не стоит обращать внимание на плохую статистику немцев в еврокубках, а также отсутствие опыта матчей такого калибра.

Одно дело – крепкий соперник, а второе – сила самого "Шахтера". Дело в том, что команда летом серьезно обновилась, ушли некоторые лидеры, что не может не оставить свой отпечаток. Даже по матчам УПЛ видно, что новички еще не до конца понимают систему игры, надо некоторые моменты отшлифовывать и отшлифовывать, а матчи в группе не будущее, а настоящее, времени на устранение шероховатостей нет.

Оценил соперника Шахтера и Вячеслав Шевчук. Бывший защитник донетчан, отметил: «Хоффенхайм» я анализировал, просматривал, поскольку буду работать в студии на этом матче. У них молодой тренер, ему 31 год, воспитанник их академии, который из-за травмы рано закончил карьеру. И в таком юном возрасте он возглавил «Хоффенхайм». У него есть свой стиль, он разделяет команду на зоны. «Хоффенхайм» - очень хорошо организованная команда, которая быстро ворвалась в Бундеслигу. Последние 2-3 года этот клуб претендует на высокие места. Прогноз на матч? Думаю, первую игру, при полной поддержке болельщиков, «Шахтёр» должен выиграть.

Поделился мнением и украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка: «Хоффенхайм» все время в тонусе, ведь регулярно противостоит хорошим командам — «Баварии», «Байеру» и так далее. Да и вообще в Германии каждая команда, даже если она идет на последнем месте, выкладывается на максимум и является «крепким орешком». Первую игру «Шахтер» играет дома, и в этом у них преимущество, хотя будет сто процентов нелегко. Будет важно не уступить в единоборствах, потому что все игроки в «Хоффенхайме» бьются и сражаются за каждый мяч, отрабатывают каждый эпизод до конца. «Манчестер Сити» точно будет первым, а за второе место, по моему мнению, будут бороться «Шахтер» и «Хоффенхайм». Не «Лион». И разница между «горняками» и немцами наверняка будет минимальной: 1-2 очка, не больше.

Жуниор Мораес: "Команда "Хоффенхайм" играет немного по-другому по сравнению с тем, к чему мы привыкли. Они играют в три центральных защитника. Поэтому, конечно же, мы провели некоторую адаптацию стратегии и к игре. Но мы готовы к большой борьбе, которая будет на поле".



Давид Хочолава: "В течение недели разобрали почти все их детали, и могу сказать, что у них специфическая тактика, и мы специально подстраивались под них. Тренировки чуть другие были, чем обычно. Готовились всю неделю, и я думаю, что завтра уже покажем, что мы натренировали. Их атаку и нашу оборону разбирали отдельно, и некоторые моменты надо было перестраивать чуть-чуть. Я думаю, что у нас это хорошо получилось, и завтра уже на игру надо будет перенести то, что мы отрабатывали на тренировках".



Кевин Фогт: "Мы анализировали игру "Шахтера". Мы знаем, насколько сильна команда в нападении. И знаем, насколько талантливые игроки будут против нас играть. В этой команде много ярких личностей. Мы поставили перед собой амбициозную задачи. Мы будем стремиться к тому, чтобы заработать, как можно больше очков".

Что касается наставника Шахтера Паулу Фонсеки , то в холе пресс-конференции перед матчем с «Хоффенхаймом» он сообщил: "Мы постарались изучить соперника максимально. Знаем, что команда великолепно провела прошлый сезон в Бундеслиге, ее сильные стороны. Оппонент играет по особенной тактической схеме, и это вдвойне привлекло наше внимание. Мы много раз просмотрели видео, обозначили возможные слабые стороны. Что касается состава, то с минувшего сезона практически ничего не изменилось. Я не могу и не очень люблю индивидуализировать: «Хоффенхайм» силен как коллектив, а говорить об отдельных футболистах я не стану. Также если принять во внимание тот факт, что в прошлом сезоне Бундеслиги команда заняла второе место по количеству забитых мячей, мы все прекрасно понимаем, что предстоит встретиться с атакующим и очень опасным противником. В межсезонье нас покинуло несколько очень важных опытных футболистов – Бернард, Фред, Срна, Феррейра. Тем не менее пришли молодые ребята, им требуется время для адаптации. Я вижу, как они дают отличный ответ своей продуктивностью, поэтому не переживаю о будущем нашей команды.Оценивая своего немецкого коллегу Юлиана Нагельсманна, Фонсека заявил, что "он действительно качественный и прекрасный специалист. Нагельсманн – один из самых многообещающих тренеров Германии. Его команда очень хорошо организована, есть собственный особенный стиль игры. Сложно противостоять тактической схеме, которую использует «Хоффенхайм». Они ставят большое количество футболистов в атаку. Поэтому я считаю, что матч будет интересным с точки зрения тактики. И очень трудным.

Украина против Германии



49 матчей;

12 побед клубов из Украины;

12 ничьих;

25 поражений;

разница мячей: 53-92 в пользу немцев.

"Шахтер" против клубов из Германии



14 матчей;

4 побед "Шахтера";

5 ничьих;

5 поражений;

разница мячей: 12-23 в пользу немцев.

"Шахтер" против клубов из Германии. Матч за матчем



"Шахтёр" – "Боруссия" Д 0:2, 1:3 (2001/2002, Лига чемпионов, 3-я квалификация)

"Шахтёр" – "Шальке" 1:1, 1:0 (2004/2005, Кубок УЕФА, 1/16 финала)

"Шахтёр" – "Штутгарт" 2:0 (2005/2006, Кубок УЕФА, групповой турнир)

"Шахтёр" – "Вердер" 2:1 (2008/2009, Кубок УЕФА, финал)

"Шахтёр" – "Боруссия" Д 2:2, 0:3 (2012/2013, Лига чемпионов, 1/8 финала)

"Шахтёр" – "Байер" 0:0, 0:4 (2013/2014, Лига чемпионов, групповой турнир)

"Шахтёр" – "Бавария" 0:0, 0:7 (2014/2015, Лига чемпионов, 1/8 финала)

"Шахтёр" - "Шальке" 0:0, 3:0 (2015/2016, Лига Европы, 1/16 финала)

Букмекеры считают, что преимущество у Шахтера.

