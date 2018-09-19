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19.09.2018  17:19   

Чемпионат страны по железному спорту пройдет в Харькове

В Первой столице состоится чемпионат по бодибилдингу, фитнесу и атлетизму по версии UBPF.


//sportevents.kharkiv.ua

27 октября, ДК «ХЭМЗ» (пр. Московский, 94), примет на своей сцене чемпионат Харькова по бодибилдингу, фитнесу и атлетизму. Федерация бодибилдинга, фитнеса и атлетизма на тысячи квадратных метрах, в третий раз, погрузит зрителя в атмосферу тяжёлого, бескомпромиссного железного спорта и под аплодисменты зрителей, слезы счастья, слезы разочарования - судьи вновь определят лучших из лучших!

Чемпионат по бодибилдингу фитнесу и атлетизму по версии UBPF - это возможность показать всей Украине высокий уровень подготовки спортсменов в этом виде спорта. Более 200 спортсменов, из разных городов и отдалённых уголков нашей страны, приедут в Харьков, чтобы заявить о себе.
 

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  спорт, бодибилдинг, харьков, чемпионат
 
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