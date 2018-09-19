Чемпионат страны по железному спорту пройдет в Харькове

В Первой столице состоится чемпионат по бодибилдингу, фитнесу и атлетизму по версии UBPF.
27 октября, ДК «ХЭМЗ» (пр. Московский, 94), примет на своей сцене чемпионат Харькова по бодибилдингу, фитнесу и атлетизму. Федерация бодибилдинга, фитнеса и атлетизма на тысячи квадратных метрах, в третий раз, погрузит зрителя в атмосферу тяжёлого, бескомпромиссного железного спорта и под аплодисменты зрителей, слезы счастья, слезы разочарования - судьи вновь определят лучших из лучших!
Чемпионат по бодибилдингу фитнесу и атлетизму по версии UBPF - это возможность показать всей Украине высокий уровень подготовки спортсменов в этом виде спорта. Более 200 спортсменов, из разных городов и отдалённых уголков нашей страны, приедут в Харьков, чтобы заявить о себе.
Сегодня у многих Знаков Зодиака земля буквально уйдет из-под ног. Гороскоп на 19 сентября 2018 года уверен — чувство любви, не оставит никого равнодушным.
В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
Каждый год 19 сентября отмечается необычный праздник — День рождения дружелюбного электронного символа — День рождения «Смайлика».
влажн.:
давл.:
ветер: