20.09.2018 11:48

В Харькове Майкон спас Шахтер от поражения в матче Лиги чемпионов (ВИДЕО)

Шахтер и Хоффенхайм сыграли вничью 2:2.



ua-football.com

В матче между "Шахтером" и "Хоффенхаймом" в Лиге чемпионов в первом тайме команды на двоих забили уже три гола, но впереди команда из Германии.



На 6 минуте открыть счет в матче удалось гостям. Биттенкур разрезающей передачей вывел Гриллича один на один с Пятовым, технично подсек мяч над голкипером "Шахтера".



В середине первого тайма "горнякам" удалось сравнять счет. Шахтер сравнивает счет. Исмаили, пройдя левым флангом, ворвался в штрафную и пробил в падении в дальний угол. Вратарь "Хоффенхайма" не видел момент удара и не смог спасти свою команду – 1:1.



Все же "Хоффенхайму" удалось уйти на перерыв в статусе лидера. После навеса с углового Пятов ошибся на выходе, и Нордтвейт с линии вратарской нанес точный удар по воротам "горняков".



На 81-й минуте "Шахтеру" удалось сравнять счет, а Майкону удачно дебютировать за донецкий клуб. После розыгрыша углового от "горняков" Марлос сбросил на Майкона, а тот пробил издалека и забил – 2:2 в итоге и одно очко в турнирной таблице группы F.



