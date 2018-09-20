20.09.2018 12:34

Харьковское Динамо открыло хоккейный сезон в Первой столице

Команда встречалась с ХК «Кременчуг».



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Состоялся матч второго тура Украинской хоккейной лиги между командами МХК «Динамо» (Харьков) и ХК «Кременчуг» состоялся 19 сентября, на арене «Салтовский лед».



В открытии хоккейного сезона для Харькова приняли участие первый заместитель городского головы Игорь Терехов и заместитель городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.



«В прошлом сезоне «Динамо» заняло в чемпионате Украины третье место. Да, городская власть поддерживает эту команду. У нее много болельщиков, и этот вид спорта с каждым годом набирает популярность. Молодые динамовцы достойно представляют город, на их примере многие дети начинают играть в хоккей», - отметил Игорь Терехов.



Непосредственно перед матчем первый вице-мэр сделал символическое вбрасывание шайбы.



Генеральный директор МХК «Динамо» Валерий Середенко рассказал, что город поддерживает развитие хоккея.



«Этот каток находится в собственности городской власти. Он работает круглый год, благодаря чему мы имеем возможность постоянно тренироваться, как и детская хоккейная школа. Кстати, ее воспитанники попадают в нашу команду. Содержание команды - довольно затратное дело, поэтому любая поддержка для нас полезна», - отметил Валерий Середенко.



Матч «Динамо» (Харьков) - «Кременчуг» завершился со счетом 1:6.