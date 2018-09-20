Главная Новости Спорт Харьковское Динамо открыло хоккейный сезон в Первой столице
20.09.2018  12:34   

Харьковское Динамо открыло хоккейный сезон в Первой столице

Команда встречалась с ХК «Кременчуг».


//facebook

Состоялся матч второго тура Украинской хоккейной лиги между командами МХК «Динамо» (Харьков) и ХК «Кременчуг» состоялся 19 сентября, на арене «Салтовский лед».

В открытии хоккейного сезона для Харькова приняли участие первый заместитель городского головы Игорь Терехов и заместитель городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.

«В прошлом сезоне «Динамо» заняло в чемпионате Украины третье место. Да, городская власть поддерживает эту команду. У нее много болельщиков, и этот вид спорта с каждым годом набирает популярность. Молодые динамовцы достойно представляют город, на их примере многие дети начинают играть в хоккей», - отметил Игорь Терехов.

Непосредственно перед матчем первый вице-мэр сделал символическое вбрасывание шайбы.

Генеральный директор МХК «Динамо» Валерий Середенко рассказал, что город поддерживает развитие хоккея.

«Этот каток находится в собственности городской власти. Он работает круглый год, благодаря чему мы имеем возможность постоянно тренироваться, как и детская хоккейная школа. Кстати, ее воспитанники попадают в нашу команду. Содержание команды - довольно затратное дело, поэтому любая поддержка для нас полезна», - отметил Валерий Середенко.

Матч «Динамо» (Харьков) - «Кременчуг» завершился со счетом 1:6.

Тэги:  спорт, хоккей, харьков, динамо
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.09 Спорт Чемпионат страны по железному спорту пройдет в Харькове 18.09 Спорт Близится начало Битвы корпораций 18.09 Власть Спортивный турнир в Харьковских колониях (ФОТО)
 
 

Видео

Жилые дома города к концу сентября будут окончательно подготовлены к осенне-зимнему периоду
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 