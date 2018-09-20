20.09.2018 17:16

В Харькове в кино покажут финал соревнований по киберспорту, на которых выступит украинская команда

В это воскресенье, 23 сентября в харьковском кинотеатре Multiplex состоится трансляция глобальных соревнований в «Counter-Strike» – одной из самых популярных сетевых игр последнего десятилетия в жанре «стрелялок».



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Соревнования FACEIT Major: London 2018 продут в Лондоне. Игроки из Украины присутствуют в двух сильнейших командах мира – Na'Vi (Natus Vincere) и HellRaisers.

Призовой фонд составляет 1 млн. долларов, команда-победитель получит 500 тысяч долларов.

Информацию о времени начала трансляции необходимо уточнять в Multiplex в ТРЦ Dafi.