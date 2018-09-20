В Харькове в кино покажут финал соревнований по киберспорту, на которых выступит украинская команда

В это воскресенье, 23 сентября в харьковском кинотеатре Multiplex состоится трансляция глобальных соревнований в «Counter-Strike» – одной из самых популярных сетевых игр последнего десятилетия в жанре «стрелялок».
Соревнования FACEIT Major: London 2018 продут в Лондоне. Игроки из Украины присутствуют в двух сильнейших командах мира – Na'Vi (Natus Vincere) и HellRaisers.
Призовой фонд составляет 1 млн. долларов, команда-победитель получит 500 тысяч долларов.
Информацию о времени начала трансляции необходимо уточнять в Multiplex в ТРЦ Dafi.
Сегодня не следует форсировать события.
Погода будет ясной, только к вечеру в Харькове на небе появятся облака. Без осадков. Температура днем будет близкой к рекордной за 80 лет.
Старт путешествия Магелана, чудесное спасение Аль Капоне, компиляция первой программы и начало продаж лука, по чешуе которого гадали насколько суровыми будут морозы - чем еще был отмечен этот день в истории.
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давл.:
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