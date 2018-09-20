20.09.2018 19:53

Игорь Терехов: Мы всегда поддерживаем команду и болеем за наше харьковское «Динамо»

В Харькове открыли хоккейный сезон.



city.kharkov.ua

На арене Салтовского льда собрались болельщики. Все они пришли, чтобы посмотреть матч второго тура Украинской хоккейной лиги. На льду боролись за победу команды харьковский молодежный клуб "Динамо" (Харьков) и клуб "Кременчуг". Спортивное соревнование посетил и вице-мэр Игорь Терехов. Он отметил, что этот день очень знаковый, ведь в Харькове начался Открытый чемпионат по хоккею с шайбой.



Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:



"Мы как городская власть поддерживаем очень нашу команду, мы болеем за наше харьковское "Динамо". Хочу сказать, что действительно много людей здесь сегодня собралось в Ледовом Дворце и хоккей в Харькове набирает популярность. Вы знаете, что у нас были огромные традиции, когда играло харьковское "Динамо", это было очень давно и сейчас молодые ребята - наш клуб называется молодежный хоккейный клуб - действительно, достойно представляют город Харьков. И очень хорошо, что на их примере сегодня у нас дети готовятся к хоккею, готовятся играть и хоккей в Харькове очень любят".



Спортсмены "Динамо" уже порадовали своих болельщиков, ведь в прошлом сезоне на чемпионате Украины они заняли третье место. И в этом году руководство клуба надеется на такую ​​же яркую игру, ведь весь город поддерживает свою хоккейную команду.



Валерий Середенко, генеральный директор хоккейного клуба "Динамо":



"Городская власть поддерживает хоккей уже не первый год и благодаря тому, что у нас есть этот каток, который находится в собственности городских властей. Он функционирует 12 месяцев в году. Мы имеем возможность находится на льду, детская школа хоккейная имеет возможность находится на льду и, естественно, первая команда "Динамо", которая выступает в чемпионате Украины также имеет возможность тренироваться практически круглый год".