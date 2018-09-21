В субботу состоится Осенний велопарад

Мероприятие пройдет в Первой столице уже в пятый раз.
22 сентября в Харькове пройдет Осенний велопарад.
Уже пятый год, в рамках Европейской Недели Мобильности, проводится Осенний велопарад.
Девиз ЕНМ 2018 – «Объединяй и путешествуй».
Предварительная программа:
12.00 – 13.00 сбор участников возле памятника Велосипедисту.
Проведение мероприятий, связанных с безопасностью движения, необходимости изучения правил ПДД.
13.00 – 13.30 организованный проезд колонны до пл. Конституции.
14.00 – 15.00 Велоэкскурсии.
Звезды благоприятствуют коммерческой деятельности, заключению сделок и работе с ценными бумагами. Продолжайте решительно действовать во всем, никому не уступая инициативу. Можно рискнуть взяться даже за малознакомую работу. Но реализация планов будет зависеть от того, насколько вы сможете приспособиться к новым условиям и сумеете расположить к себе коллег. В личной жизни вам необходимо поумерить страсти и трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию.
Предрассветные облака в Харькове к утру рассеялись и больше в этот день они на небе не появились. Без осадков.
Этот день знаменателен как в астрологическом, так и в религиозном, культурном и прочих аспектах
влажн.:
давл.:
ветер: