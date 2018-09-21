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21.09.2018  16:43   

В субботу состоится Осенний велопарад

Мероприятие пройдет в Первой столице уже в пятый раз.


city.kharkov.ua

22 сентября в Харькове пройдет Осенний велопарад.

Уже пятый год, в рамках Европейской Недели Мобильности, проводится Осенний велопарад.

Девиз ЕНМ 2018 – «Объединяй и путешествуй».

Предварительная программа:

12.00 – 13.00 сбор участников возле памятника Велосипедисту.

Проведение мероприятий, связанных с безопасностью движения, необходимости изучения правил ПДД.

13.00 – 13.30 организованный проезд колонны до пл. Конституции.

14.00 – 15.00 Велоэкскурсии.
 

Источник:   Успешный город
 Тэги:  осенний велопарад, харьков, суббота
 
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