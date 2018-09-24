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24.09.2018  14:19   

ФК Металлист 1925 не добился столь нужной ему победы (ВИДЕО)

В матче команды обошлись без столь необходимых голов.


metalist1925.com

Харьковский "Металлист 1925" сыграл вничью 0-0 в матче с "Колосом" из Ковалевки Киевской области в рамках матча Чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги.

"Колос" - "Металлист 1925" - 0: 0

Колос: Яшков, Сахневич, Максименко, Гавриш (к), Черноморец, Милько, Задоя (Поздеев 79), Кизилатеш (Лысенко 70), Морозко (Коропецкий 81), Нехтий (Костышин 73), Бондаренко (Рябов 90+1)
Запасні: Волынец, Зозуля, Охрончук, Терехов, Зуевич, Соломка, Антюх
Главный тренер - Руслан Костышин

"Металлист 1925": Каневцев, Жук, Жданов (к), Поспелов, Мельничук, Ралюченко, Калюжный, Романов (Чегурко 64), Коваленко Е. (Терзи 46), Синица (Луиз Фернандо 76), Сула (Давыдов 58)
Запасні: Сидоренко, Прихна, Цвиренко, Емельянов, Шевченко, Стороженко, Дехтяренко, Ермоленко
И.о. главного тренера - Александр Горяинов
Удаление: Терзи 63, повторное предупреждение

Главный тренер "Металлиста 1925" Александр Горяинов прокомментировал игру:  "Первые впечатления: стартовые минут 20 нам не очень удались, не было контригры, отбивались.  Полузащитники не так размещались, движения было мало, мы были в чем-то скованными.  Затем смогли к ребятам докричаться и нам стало полегче.  Я не могу сказать, что мы не хотели забить мяч.  Конечно, хотели, были шансы и предпосылки к этому.  Играя вдесятером, счет 0: 0 в Коваливке - это неплохой результат, но хотелось победить".

После игры полузащитник Андрей Ралюченко отметил:  "Скажу так, хотелось бы сыграть лучше.  Прежде всего, в плане игрового рисунка.  К сожалению, сегодня мы не продемонстрировали того футбола, которого от нас ждут болельщики.  За это и хочется перед ними извиниться.  А так, одно добытое очко сейчас является самым главным итогом матча, ведь каждый балл - на вес золота!"
 

Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, спорт, харьков, металлист 1925
 
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