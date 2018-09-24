Харьковские шашисты завоевали серебро и бронзу этапа Кубка мира

Юрий Аникеев и Юлия Макаренкова - среди сильнейших спортсменов земного шара.
В Измире (Турция) завершился этап Кубка мира по шашкам-100, где успешно выступили харьковские гроссмейстеры.
У мужчин третье место сумел завоевать харьковчанин Юрий Аникеев.
У женщин на второй ступеньке пьедестала завершила соревнования представительница Харькова Юлия Макаренкова.
За призовые места была борьба до конца и все решил лучший показатель индивидуального коэффициента спортсменки.
У женщин Наталья Погодв из Польши вышла на первое место лишь в последнем туре.
Еще за тур до конца соревнований лидировала Макаренкова, но в последней партии она проиграла камерунцi.
В свою очередь, в мужском турнире россиянин Иван Трофiмов на старте выиграл три партии и удержал лидерство до конца соревнований, набрав итоговые 13 баллов.
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