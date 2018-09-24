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24.09.2018  16:48   

Харьковские гимнастки - сильнейшие в стране

Спортсменки из Первой столицы победили на чемпионате Украины.


city.kharkov.ua

Открытый чемпионат Всеукраинского физкультурно-спортивного общества «Украина» по эстетической групповой гимнастике и Всеукраинский турнир «Подольские зори» прошли с 21 по 23 сентября в Виннице.

В соревнованиях приняли участие спортсменки из Запорожья, Черкасс, Днепра, Киева и других городов, а также гости из Молдовы. Всего - по 18-20 команд в каждой категории.

В итоге, харьковчанки стали чемпионками в четырех возрастных категориях:

- в категории спортсменок 6-8 лет команда «Алькор Никас» заняла первое место на чемпионате и первое место в турнире; команда «Алькор Авалер» - третье место на чемпионате и второе место в турнире;

- в категории спортсменок 8-10 лет команда «Алькор Глория» заняла первое место на чемпионате и в турнире; команда «Алькор Астрас» - третье место на чемпионате и второе место в турнире;

- в категории  спортсменок 10-12 лет команда  «Алькор Эстель» заняла первое место на чемпионате и в турнире;

- среди юниоров команда «Алькор Джуниор» заняла второе место на чемпионате и в турнире;

- в программе сеньоров команда «Алькор Авангард» победила на чемпионате и в турнире.

Тренируют спортсменок Ольга Яловенко, Ирина Гутник и Ольга Савиных.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  гимнастика, чемпионки, харьков
 
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