24.09.2018 16:48

Харьковские гимнастки - сильнейшие в стране

Спортсменки из Первой столицы победили на чемпионате Украины.



city.kharkov.ua

Открытый чемпионат Всеукраинского физкультурно-спортивного общества «Украина» по эстетической групповой гимнастике и Всеукраинский турнир «Подольские зори» прошли с 21 по 23 сентября в Виннице.



В соревнованиях приняли участие спортсменки из Запорожья, Черкасс, Днепра, Киева и других городов, а также гости из Молдовы. Всего - по 18-20 команд в каждой категории.



В итоге, харьковчанки стали чемпионками в четырех возрастных категориях:



- в категории спортсменок 6-8 лет команда «Алькор Никас» заняла первое место на чемпионате и первое место в турнире; команда «Алькор Авалер» - третье место на чемпионате и второе место в турнире;



- в категории спортсменок 8-10 лет команда «Алькор Глория» заняла первое место на чемпионате и в турнире; команда «Алькор Астрас» - третье место на чемпионате и второе место в турнире;



- в категории спортсменок 10-12 лет команда «Алькор Эстель» заняла первое место на чемпионате и в турнире;



- среди юниоров команда «Алькор Джуниор» заняла второе место на чемпионате и в турнире;



- в программе сеньоров команда «Алькор Авангард» победила на чемпионате и в турнире.



Тренируют спортсменок Ольга Яловенко, Ирина Гутник и Ольга Савиных.