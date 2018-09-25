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25.09.2018  18:48   

Украинский и мировой футбол в Харькове - топ-матчи осени

Напоминаем о грядущих наиболее интересных футбольных поединках - от Металлиста 1925 и Шахтера до МанСити и сборной Чехии.


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В ближайшие две недели харьковчане могут поддержать игроков «Металлист 1925».

Ближайшие игры:

30 сентября состоится матч между ФК «Металлист 1925» и «Николаев». Начало – в 16.00.

7 октября на стадионе «Металлист» сыграют «Шахтер» и «Заря». Начало матча в 17.00

13 октября «Металлист 1925» сыграет с «Горняк-Спорт». Время матча пока уточняется.

Международные матчи:

16 октября футбольные фанаты могут посетить матч между национальными сборными Украины и Чехии. Начало игры в 21.45.

23 октября в Харькове футбольный матч Шахтер-Манчестер Сити. Начало – в 22.00.

Лидеры Премьер-лиги

3 ноября в Харькове пройдет матч Шахтер-Динамо. Начало – в 17.00.

Отметим, что во время футбольных матчей возле стадиона перекрывают проезд, поэтому автомобилистам и тем, кто добирается на общественном транспорте, желательно продумать свой маршрут заранее.

Тэги:  футбол, харьков, металлист 1925, шахтер, мансити, сборная чехии
 
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