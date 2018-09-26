В Харькове прошли поединки сильнейших борцов

В Первой столице состоялся Чемпионат Украины по греко-римской борьбе.
22-23 сентября 2018 года в г. Харькове прошел II-й Командный Чемпионат Украины по греко-римской борьбе среди юношей.
Этот Чемпионат Украины является вторым в своей истории и второй раз он проходил в Харькове!
Это стало возможным упорному труду в развитии и популяризации детского спорта Харьковского отделения греко-римской борьбы, и непосредственно Сергея Рутенко и Евгения Буряка со своей командой единомышленников.
Первое командное место заняла команда «КИЕВ - 1»
Второе командное место заняла команда «Полтавской области»
Второе командное место заняла команда «Донецкой области».
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
Ночью заморозки (0-5°С мороза на поверхности почвы). Утреннее прояснение не сделает большой погоды – в целом день будет облачным. Зато существенных осадков не прогнозируют.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции и Европейский день языков.
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