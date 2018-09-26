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26.09.2018  11:19   

В Харькове прошли поединки сильнейших борцов

В Первой столице состоялся Чемпионат Украины по греко-римской борьбе.


//sportevents.kharkiv.ua

22-23 сентября 2018 года в г. Харькове прошел II-й Командный Чемпионат Украины по греко-римской борьбе среди юношей.

Этот Чемпионат Украины является вторым в своей истории и второй раз он проходил в Харькове!

Это стало возможным упорному труду в развитии и популяризации детского спорта Харьковского отделения греко-римской борьбы, и непосредственно Сергея Рутенко и Евгения Буряка со своей командой единомышленников.

Первое командное место заняла команда «КИЕВ - 1»

Второе командное место заняла команда «Полтавской области»

Второе командное место заняла команда «Донецкой области».

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  спорт, борьба, харьков, чемпионат
 
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