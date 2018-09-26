Турецкий успех харьковской велосипедистки

Ирина Попова завоевала «серебро» в Турции.
Харьковчанка заняла второе место в международных гонках первой категории по велоспорту маунтинбайк в кросс-кантри Sakarya BB MTB Cup, которые состоялись в Сакарье.
Участие в соревнованиях приняли 28 спортсменок из 14 стран. Ирина финишировала второй, отстав от более опытной Блазы Пинтарич из Словении на 42 секунды. Третьей финишировала сербка Джована Чрногорач.
Кроме серебряной медали, Ирина получила 40 рейтинговых очков.
В этих гонках участвовала еще одна харьковчанка - Марья Шерстюк, которая в итоговом протоколе заняла 14-е место. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
Ночью заморозки (0-5°С мороза на поверхности почвы). Утреннее прояснение не сделает большой погоды – в целом день будет облачным. Зато существенных осадков не прогнозируют.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции и Европейский день языков.
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