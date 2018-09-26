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26.09.2018  13:19   

Турецкий успех харьковской велосипедистки

Ирина Попова завоевала «серебро» в Турции.


//kharkivoda.gov.ua

Харьковчанка заняла второе место в международных гонках первой категории по велоспорту маунтинбайк в кросс-кантри Sakarya BB MTB Cup, которые состоялись в Сакарье.

Участие в соревнованиях приняли 28 спортсменок из 14 стран. Ирина финишировала второй, отстав от более опытной Блазы Пинтарич из Словении на 42 секунды. Третьей финишировала сербка Джована Чрногорач.

Кроме серебряной медали, Ирина получила 40 рейтинговых очков.

В этих гонках участвовала еще одна харьковчанка - Марья Шерстюк, которая в итоговом протоколе заняла 14-е место. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  велоспорт, харьков, серебро, турция
 
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