26.09.2018 15:18

В Харькове грядут масштабные противостояния по пяти видам единоборств (ВИДЕО)

В Первой столице пройдут Ukrainian Combat Games 2018 - Ring Edition.



//facebook

29 сентября Харьков будет принимать главное спортивное событие года - Ukrainian Combat Games 2018 - Ring Edition!



В лучших традициях боевых искусств в СК «Локомотив» будет разыграно пять наград UCG. В титульных поединках на ринге за победу будут бороться спортсмены по ушу (саньда), кикбоксингу WAKO (лоу кик), таиландского бокса Муэй-Тай, панкратиону и профессионального бокса.



К настоящему противостояния готовятся и волшебные команды с чирлидинга, которые сойдутся в настоящий битве UCG CheerDance Battle.



Кроме того, зрителей ждут показательные выступления и шоу-программа с других видов единоборств.



Подробная программа мероприятия:



16.00 - Открытие и шоу-программа.



16.15 - титульный поединок по панкратиону.



16.30 - CheerDance Battle.



16.35 - титульный поединок по таиландскому боксу Муэй-Тай.



16.50 - CheerDance Battle.



16.55 - титульный поединок по ушу (саньда).



17.10 - CheerDance Battle.



17.15 - титульный поединок по профессиональному боксу.



17.30 - CheerDance Battle.



17.35 - титульный поединок по кикбоксингу WAKO.



17.50 - Церемония награждения.



Ukrainian Combat Games - это мультиспортивные шоу-турнир, где на одной арене собираются лучшие представители боевых искусств. Всеукраинские игры единоборств берут свое начало с 2011 года, когда Спортивным комитетом Украины был проведен первый турнир подобного формата. Именно Украина стала первым государством, где провели национальный формат Всемирных игр боевых искусств.