В Харькове грядут масштабные противостояния по пяти видам единоборств (ВИДЕО)

В Первой столице пройдут Ukrainian Combat Games 2018 - Ring Edition.
29 сентября Харьков будет принимать главное спортивное событие года - Ukrainian Combat Games 2018 - Ring Edition!
В лучших традициях боевых искусств в СК «Локомотив» будет разыграно пять наград UCG. В титульных поединках на ринге за победу будут бороться спортсмены по ушу (саньда), кикбоксингу WAKO (лоу кик), таиландского бокса Муэй-Тай, панкратиону и профессионального бокса.
К настоящему противостояния готовятся и волшебные команды с чирлидинга, которые сойдутся в настоящий битве UCG CheerDance Battle.
Кроме того, зрителей ждут показательные выступления и шоу-программа с других видов единоборств.
Подробная программа мероприятия:
16.00 - Открытие и шоу-программа.
16.15 - титульный поединок по панкратиону.
16.30 - CheerDance Battle.
16.35 - титульный поединок по таиландскому боксу Муэй-Тай.
16.50 - CheerDance Battle.
16.55 - титульный поединок по ушу (саньда).
17.10 - CheerDance Battle.
17.15 - титульный поединок по профессиональному боксу.
17.30 - CheerDance Battle.
17.35 - титульный поединок по кикбоксингу WAKO.
17.50 - Церемония награждения.
Ukrainian Combat Games - это мультиспортивные шоу-турнир, где на одной арене собираются лучшие представители боевых искусств. Всеукраинские игры единоборств берут свое начало с 2011 года, когда Спортивным комитетом Украины был проведен первый турнир подобного формата. Именно Украина стала первым государством, где провели национальный формат Всемирных игр боевых искусств.
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
Ночью заморозки (0-5°С мороза на поверхности почвы). Утреннее прояснение не сделает большой погоды – в целом день будет облачным. Зато существенных осадков не прогнозируют.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции и Европейский день языков.
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