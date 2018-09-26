Главная Новости Спорт В Харькове грядут масштабные противостояния по пяти видам единоборств (ВИДЕО)
26.09.2018  15:18   

В Харькове грядут масштабные противостояния по пяти видам единоборств (ВИДЕО)

В Первой столице пройдут Ukrainian Combat Games 2018 - Ring Edition.


//facebook

29 сентября Харьков будет принимать главное спортивное событие года - Ukrainian Combat Games 2018 - Ring Edition!

В лучших традициях боевых искусств в СК «Локомотив» будет разыграно пять наград UCG. В титульных поединках на ринге за победу будут бороться спортсмены по ушу (саньда), кикбоксингу WAKO (лоу кик), таиландского бокса Муэй-Тай, панкратиону и профессионального бокса.

К настоящему противостояния готовятся и волшебные команды с чирлидинга, которые сойдутся в настоящий битве UCG CheerDance Battle.

Кроме того, зрителей ждут показательные выступления и шоу-программа с других видов единоборств.

Подробная программа мероприятия:

16.00 - Открытие и шоу-программа.

16.15 - титульный поединок по панкратиону.

16.30 - CheerDance Battle.

16.35 - титульный поединок по таиландскому боксу Муэй-Тай.

16.50 - CheerDance Battle.

16.55 - титульный поединок по ушу (саньда).

17.10 - CheerDance Battle.

17.15 - титульный поединок по профессиональному боксу.

17.30 - CheerDance Battle.

17.35 - титульный поединок по кикбоксингу WAKO.

17.50 - Церемония награждения.

Ukrainian Combat Games - это мультиспортивные шоу-турнир, где на одной арене собираются лучшие представители боевых искусств. Всеукраинские игры единоборств берут свое начало с 2011 года, когда Спортивным комитетом Украины был проведен первый турнир подобного формата. Именно Украина стала первым государством, где провели национальный формат Всемирных игр боевых искусств.

Тэги:  спорт, единоборства, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.09 Спорт В Харькове прошли поединки сильнейших борцов 25.09 Спорт Как выбрать футболку для спорта? 24.09 Спорт Харьковские шашисты завоевали серебро и бронзу этапа Кубка мира
 
 

Видео

В Харькове стартовал ІІ международный юридический форум
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 