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26.09.2018  17:19   

Харьковские армрестлеры выясняли, кто из них сильнейший

В прошедшем Открытом кубке Харькова участвовали 64 спортсмена из 14 регионов Украины.


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Открытый кубок Харькова прошел 22-23 сентября

В мероприятии приняли участие 64 спортсмена и сборные команды 14 регионов Украины.

Соревнования проходили в пяти весовых категориях на левую и правую руки и в абсолютной весовой категории на правую руку

По итогам соревнований, в командном зачете 1 место завоевала сборная команда харьковского клуба «Феромон», на 2 месте - сборная команда НТУ «ХПИ», 3 место - у сборной команды Полтавской области.

Среди харьковчан 1 место в своих весовых категориях заняли Виталий Голованов, Вячеслав Жигилий, Олег Лапшин и Михаил Рудаков.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  спорт, армерстлинг, харьков
 
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