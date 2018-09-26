Харьковские армрестлеры выясняли, кто из них сильнейший

В прошедшем Открытом кубке Харькова участвовали 64 спортсмена из 14 регионов Украины.
Открытый кубок Харькова прошел 22-23 сентября
В мероприятии приняли участие 64 спортсмена и сборные команды 14 регионов Украины.
Соревнования проходили в пяти весовых категориях на левую и правую руки и в абсолютной весовой категории на правую руку
По итогам соревнований, в командном зачете 1 место завоевала сборная команда харьковского клуба «Феромон», на 2 месте - сборная команда НТУ «ХПИ», 3 место - у сборной команды Полтавской области.
Среди харьковчан 1 место в своих весовых категориях заняли Виталий Голованов, Вячеслав Жигилий, Олег Лапшин и Михаил Рудаков.
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
Ночью заморозки (0-5°С мороза на поверхности почвы). Утреннее прояснение не сделает большой погоды – в целом день будет облачным. Зато существенных осадков не прогнозируют.
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