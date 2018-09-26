Харьковский Велоцентр откроется в ближайшие выходные

Долгожданная презентация пройдет 30 сентября.
Открытие Велоцентра состоится 30 сентября на Белгородском шоссе.
По словам организаторов, основная идея Велоцентра - пропаганда здорового образа жизни и различных видов любительского спорта.
Предполагается, что он станет комфортным местом для досуга, где можно будет проводить разные мероприятия.
Отметим, что в Украине еще не было аналогичных проектов. При создании Велоцентра применялся европейский и американский опыт.
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
Ночью заморозки (0-5°С мороза на поверхности почвы). Утреннее прояснение не сделает большой погоды – в целом день будет облачным. Зато существенных осадков не прогнозируют.
26 сентября отмечают Всемирный день контрацепции и Европейский день языков.
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