26.09.2018 19:19

Харьковский Велоцентр откроется в ближайшие выходные

Долгожданная презентация пройдет 30 сентября.



//dozor.kharkov.ua

Открытие Велоцентра состоится 30 сентября на Белгородском шоссе.



По словам организаторов, основная идея Велоцентра - пропаганда здорового образа жизни и различных видов любительского спорта.

Предполагается, что он станет комфортным местом для досуга, где можно будет проводить разные мероприятия.



Отметим, что в Украине еще не было аналогичных проектов. При создании Велоцентра применялся европейский и американский опыт.