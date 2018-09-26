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26.09.2018  19:19   

Харьковский Велоцентр откроется в ближайшие выходные

Долгожданная презентация пройдет 30 сентября.


//dozor.kharkov.ua

Открытие Велоцентра состоится 30 сентября на Белгородском шоссе.

По словам организаторов, основная идея Велоцентра - пропаганда здорового образа жизни и различных видов любительского спорта.

Предполагается, что он станет комфортным местом для досуга, где можно будет проводить разные мероприятия.

Отметим, что в Украине еще не было аналогичных проектов. При создании Велоцентра применялся европейский и американский опыт.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  велоцентр, открітие, харьков
 
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