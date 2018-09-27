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27.09.2018  12:48   

Харьковский ФК Металлист 1925 вылетает из Кубка Украины (ВИДЕО)

Отсутствие тонуса у футболистов плохо сказалось на результатах важного поединка первостоличников с Калушем.


metalist1925.com

Очередной раунд кубкового противостояния для харьковской команды был выездным и довольно непростым. 

За выход в 1/8-й финала желто-синие сотязались с лидером группы "А" Второй лиги- ФК "Калуш". 

В этом матче "М1925" не досчитался десяти основных исполнителей, которые после ничьей с "Колос" вернулись в Харьков и готовятся к воскресному противостоянию с "Николаевом".

Увы, но атч оказался для желто-синих неудачным. Харьковский клуб завершил борьбу в Кубке Украины по футболу.

В матче третьего предварительного раунда, "Металлист 1925" резервным составом уступил в дополнительное время на выезде "Калуш" со счетом 1-0

Гол: Кныш 116

"Калуш": Герич, Олевич (к), Ульянов, Кохман (Дедух 91), Матвеев (Танчин 72), Кныш, Заваляк, Кучеров, Скакун (Генегу 86), Илюк (Антошин 86), Матушевский
Фото: Кузив, Николишин, Андрусенко
Главный тренер - Василий Малик

"Металлист 1925": Дьяков, Емельянов, Прихна, Цвиренко, Шевченко, Ралюченко, Стороженко (Луиз Фернандо 62), Терзи (Дехтяренко 55), Чегурко (Климакова 111), Давыдов (к), Ермоленко (Баловень 70)
Фото: Сидоренко
И.о. главного тренера - Александр Горяинов

В послематчевом интервью исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста 1925" Александр Горяинов отметил:  "Даже не знаю.  Мы приехали, была задача пройти в следующий этап Кубка Украины.  Привезли футболистов, которые мало играли в чемпионате.  По самой игре, по желанию, самоотдаче - претензий нет.  Не совсем то, что мы требуем от ребят, в большей степени они не выполнили установку.  На это есть и объективные, и субъективные причины, ведь подготовки к Кубки у нас не получилось.  Ехали долго, сначала переезд в Ковалевку, оттуда в Ивано-Франковске, испортилась погода и тренировались на искусственном поле, вчера вообще в каком-то селе.  Подготовки не было, возможно, это повлияло, не сложилось выполнить поставленную задачу и пройти дальше. Мы решили дать игровую практику тем игрокам, которые меньше задействованы, потому что без игровой практики трудно играть в футбол.  Заметно, что у многих игроков, которые сегодня играли, нет игрового тонуса.  Не совсем вышла та игра, которую мы хотим видеть".

Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, спорт, харьков, металлист 1925, кубок украины
 
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