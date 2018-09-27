27.09.2018 12:48

Харьковский ФК Металлист 1925 вылетает из Кубка Украины (ВИДЕО)

Отсутствие тонуса у футболистов плохо сказалось на результатах важного поединка первостоличников с Калушем.



metalist1925.com

Очередной раунд кубкового противостояния для харьковской команды был выездным и довольно непростым.

За выход в 1/8-й финала желто-синие сотязались с лидером группы "А" Второй лиги- ФК "Калуш".

В этом матче "М1925" не досчитался десяти основных исполнителей, которые после ничьей с "Колос" вернулись в Харьков и готовятся к воскресному противостоянию с "Николаевом".

Увы, но атч оказался для желто-синих неудачным. Харьковский клуб завершил борьбу в Кубке Украины по футболу.

В матче третьего предварительного раунда, "Металлист 1925" резервным составом уступил в дополнительное время на выезде "Калуш" со счетом 1-0



Гол: Кныш 116



"Калуш": Герич, Олевич (к), Ульянов, Кохман (Дедух 91), Матвеев (Танчин 72), Кныш, Заваляк, Кучеров, Скакун (Генегу 86), Илюк (Антошин 86), Матушевский

Фото: Кузив, Николишин, Андрусенко

Главный тренер - Василий Малик



"Металлист 1925": Дьяков, Емельянов, Прихна, Цвиренко, Шевченко, Ралюченко, Стороженко (Луиз Фернандо 62), Терзи (Дехтяренко 55), Чегурко (Климакова 111), Давыдов (к), Ермоленко (Баловень 70)

Фото: Сидоренко

И.о. главного тренера - Александр Горяинов

В послематчевом интервью исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста 1925" Александр Горяинов отметил: "Даже не знаю. Мы приехали, была задача пройти в следующий этап Кубка Украины. Привезли футболистов, которые мало играли в чемпионате. По самой игре, по желанию, самоотдаче - претензий нет. Не совсем то, что мы требуем от ребят, в большей степени они не выполнили установку. На это есть и объективные, и субъективные причины, ведь подготовки к Кубки у нас не получилось. Ехали долго, сначала переезд в Ковалевку, оттуда в Ивано-Франковске, испортилась погода и тренировались на искусственном поле, вчера вообще в каком-то селе. Подготовки не было, возможно, это повлияло, не сложилось выполнить поставленную задачу и пройти дальше. Мы решили дать игровую практику тем игрокам, которые меньше задействованы, потому что без игровой практики трудно играть в футбол. Заметно, что у многих игроков, которые сегодня играли, нет игрового тонуса. Не совсем вышла та игра, которую мы хотим видеть".