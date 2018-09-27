Дзюдоисты Первой столицы завоевали золото и бронзу масштабных состязаний

Харьковские спортсмены завоевали медали всеукраинского турнира.
В Одессе состоялись соревнования по дзюдо среди юношей памяти Заслуженного тренера Украины Анатолия Матюшенко, на котором борцы Харьковщины завоевали одну золотую и две бронзовые награды.
Участие во всеукраинском турнире принимали 350 дзюдоистов из 10 областей Украины и гости из Молдовы, которые разыграли медали в четырех возрастных группах: среди юношей 2005-2006 годов рождения, 2007-2008 г.р., 2009-2010 г.р., среди девушек 2002-2005 г.р.
Победителем турнира среди юношей 2007-2008 годов рождения стал Вячеслав Потапов. В весе до 42кг он успешно провел четыре поединка, в том числе финальный, в котором выиграл у соперника из Одесской области.
Две бронзовые медали Харьковщине принесли борцы из поселка Новая Водолага. Максим Пилипенко стал призером в весовой категории до 38кг среди юношей 2009-2010 г. р., а Юлия Маркина заняла третье место среди девушек в весе более 65 кг.
Лучше прожить день в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами. Вечер с любимым человеком наполнит ваши отношения теплыми чувствами.
Ночью заморозки (до 5°С мороза на поверхности почвы). С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
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