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27.09.2018  13:50   

Дзюдоисты Первой столицы завоевали золото и бронзу масштабных состязаний

Харьковские спортсмены завоевали медали всеукраинского турнира.


//kharkivoda.gov.ua

В Одессе состоялись соревнования по дзюдо среди юношей памяти Заслуженного тренера Украины Анатолия Матюшенко, на котором борцы Харьковщины завоевали одну золотую и две бронзовые награды.

Участие во всеукраинском турнире принимали 350 дзюдоистов из 10 областей Украины и гости из Молдовы, которые разыграли медали в четырех возрастных группах: среди юношей 2005-2006 годов рождения, 2007-2008 г.р., 2009-2010 г.р., среди девушек 2002-2005 г.р.

Победителем турнира среди юношей 2007-2008 годов рождения стал Вячеслав Потапов. В весе до 42кг он успешно провел четыре поединка, в том числе финальный, в котором выиграл у соперника из Одесской области.

Две бронзовые медали Харьковщине принесли борцы из поселка Новая Водолага. Максим Пилипенко стал призером в весовой категории до 38кг среди юношей 2009-2010 г. р., а Юлия Маркина заняла третье место среди девушек в весе более 65 кг.


 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  спорт, дзюдо, харьков, турнир
 
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