Лучшие гонщики состязались в мастерстве и скорости на Чемпионате Украины под Харьковом (ВИДЕО)

Полсотни экипажей из разных регионов Украины и других стран соревновались в гонках на дергачевской трассе.
Как сообщает МГ Объектив, впервые на Харьковщине состоялся чемпионат Украины по мини-ралли.
Полсотни экипажей из разных областей Украины, а также представители Молдовы, Турции и Германии соревновались на трассе в Дергачах, длина которой – 106 километров.
Подобные мероприятия, говорят организаторы, способствуют развитию автомобильного спорта в регионе.
Экипаж харьковчан Станислава Беседина и Евгения Коршикова занял первое место в своем классе. Кубок за абсолютный зачет получили киевляне Антон Корзун и Павел Кононов на автомобиле Mitsubishi Evolution 9. В следующем году организаторы ожидают большего количества экипажей из других стран.
Лучше прожить день в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами. Вечер с любимым человеком наполнит ваши отношения теплыми чувствами.
Ночью заморозки (до 5°С мороза на поверхности почвы). С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
влажн.:
давл.:
ветер: