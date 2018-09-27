Главная Новости Спорт Лучшие гонщики состязались в мастерстве и скорости на Чемпионате Украины под Харьковом (ВИДЕО)
27.09.2018  16:18   

Лучшие гонщики состязались в мастерстве и скорости на Чемпионате Украины под Харьковом (ВИДЕО)

Полсотни экипажей из разных регионов Украины и других стран соревновались в гонках на дергачевской трассе.


//nikvesti.com

Как сообщает МГ Объектив, впервые на Харьковщине состоялся чемпионат Украины по мини-ралли.

Полсотни экипажей из разных областей Украины, а также представители Молдовы, Турции и Германии соревновались на трассе в Дергачах, длина которой – 106 километров.

Подобные мероприятия, говорят организаторы, способствуют развитию автомобильного спорта в регионе.

Экипаж харьковчан Станислава Беседина и Евгения Коршикова занял первое место в своем классе. Кубок за абсолютный зачет получили киевляне Антон Корзун и Павел Кононов на автомобиле Mitsubishi Evolution 9. В следующем году организаторы ожидают большего количества экипажей из других стран.

Источник:   МГ Объектив
 Тэги:  спорт, ралли, харьков, гонки, чемпионат
 
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