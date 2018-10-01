01.10.2018 11:20

Теннис. Харьковчанки - серебряные призерки Кубка Федерации

Юниорки из Первой Столицы Любовь Костенко и Дарья Лопатецкая стали вторыми на престижном первенстве.



//sportevents.kharkiv.ua

Сборная Украины по теннису среди девушек до 16 лет не сумела выиграть финал Юниорского Кубка Федерации. В составе сборной Украины выступали две харьковские теннисистки - Любовь Костенко и Дарья Лопатецкая.



В финальном парном поединке все решилось на супертайбрейке. Украинки вели со счетом 8:5 и 9:8, но все же проиграли 9:11.

