Теннис. Харьковчанки - серебряные призерки Кубка Федерации

Юниорки из Первой Столицы Любовь Костенко и Дарья Лопатецкая стали вторыми на престижном первенстве.
Сборная Украины по теннису среди девушек до 16 лет не сумела выиграть финал Юниорского Кубка Федерации. В составе сборной Украины выступали две харьковские теннисистки - Любовь Костенко и Дарья Лопатецкая.
В финальном парном поединке все решилось на супертайбрейке. Украинки вели со счетом 8:5 и 9:8, но все же проиграли 9:11.
День трудовых подвигов и карьеры: самое время разгрести рабочие завалы. Из развлечений подойдут те, которые затрагивают глубинные струны души.
Месяц начнется ясным погожим днем, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
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