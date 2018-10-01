Главная Новости Спорт Теннис. Харьковчанки - серебряные призерки Кубка Федерации
01.10.2018  11:20   

Теннис. Харьковчанки - серебряные призерки Кубка Федерации

Юниорки из Первой Столицы Любовь Костенко и Дарья Лопатецкая стали вторыми на престижном первенстве.


//sportevents.kharkiv.ua

Сборная Украины по теннису среди девушек до 16 лет не сумела выиграть финал Юниорского Кубка Федерации. В составе сборной Украины выступали две харьковские теннисистки - Любовь Костенко и Дарья Лопатецкая.

В финальном парном поединке все решилось на супертайбрейке. Украинки вели со счетом 8:5 и 9:8, но все же проиграли 9:11.
 

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  теннис, серебро кубка федерации, харьков, костенко, лопатецкая
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.09 Спорт Теннис. Харьковчанка - абсолютная чемпионка турнира в Казахстане 05.09 Спорт Триумф харьковского теннисиста в Тунисе 03.09 Спорт Теннис. Харьковчанка прорвалась в основу юниорского турнира Большого Шлема
 
 

Видео

В Харькове состоялся первый брейн-ринг среди пенсионеров
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 