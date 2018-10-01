01.10.2018 12:47

Харьковский ФК Металлист 1925 ворвался в пятерку лидеров чемпионата (ВИДЕО)

Первостоличный клуб, с вернувшимся тонусом у игроков, забив гол в начале матча, не упустил победу над Николевом .



metalist1925.com

После довольно тяжелого выездного противостояния против одного из лидеров таблицы - Ковалевский "Колоса" - желто-синие снова провели матч перед родными болельщиками. Их соперником был МФК "Николаев" - еще одна команда, которая рвется вверх турнирной таблицы.

Перед встречей наши футболисты были восьмыми, а николаевцы - четвертыми, но расстояние между командами равнялось всего одному баллу, что и делало предстоящий поединок едва ли не главным в 11-м туре.

Собственно, сейчас команды идут настолько плотно друг к другу, что, во-первых, каждый тур становится интересным и важным для отдельно взятого коллектива, во-вторых, что-то прогнозировать просто невозможно, ведь понятие "лидер" и "аутсайдер" является в большей степени условными.

В ходе прошедшего матча харьковский "Металлист 1925" в очередном туре Чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги победил "Николаев" со счетом 1-0. Единственный мяч в игре на 8 минуте матча забил Сергей Давыдов.



"Металлист 1925" - "Николаев" - 1:0

Гол: Давыдов 8



"Металлист 1925": Каневцев, Жук, Поспелов, Жданов (Луиз Фернандо 73), Мельничук, Ралюченко, Калюжный, Романов (Чегурко 64), Коваленко Е., Синица, Давыдов (к) (Сула 82)

И.о. главного тренера - Александр Горяинов



"Николаев": Старченко, Гурский (Радченко 49), Берко, Кравченко, Семенина (Авраменко 58), Горват, Ковалев (Брижчук 88), Дмитренко (Кушниренко 46), Чучман (к), Рогозинский (Антонюк 64), Попов

Фото: Попович, Рябушко, Цапий

Главный тренер - Руслан Забранский



Предупреждение: Жданов 12 Коваленко Е. 87, Калюжный 89 - Рогозинский 13 Антонюк 73, Горват 7

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста 1925" Александр Горяинов вполне доволен игрой команды. В послематчевом комментарии наставник харьковчан заявил: "Не хочется говорить об игре под влиянием эмоций, но она понравилась. Было достаточное количество голевых моментов, впрочем, конечно, нам есть, над чем работать и мы будем это делать. Надо "подтягивать" реализацию созданных моментов и выход из обороны в атаку. Но в целом, еще раз скажу, мне игра понравилась, надеюсь, что зрителям - тоже.

Автор победного гола Сергей Давыдов отметил: "Впечатления самые лучшие. Приятно побеждать такую ​​команду, тем более, что в турнирной таблице она была выше нас. Была задача набрать три зачетных балла и двигаться дальше. Что мы, собственно, и сделали. Конечно, очень приятно забивать, но главным является победа команды. Нет разницы, кто именно забил, три балла в общем зачете - самое ценное!"

А затрагивая тему предстоящего матче с "Рухом" Сергей Давыдов подчернул: "Там всегда трудно играть, против всех команд из Западной Украины. Но мы поедем только за победой. Вы же понимаете, на выезде игра у нас не так складывается, как дома, поэтому надо это исправлять и одерживать победу".