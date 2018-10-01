Харьковский шашист - сильнейший в мире

Харьковчанин выиграл чемпионат планеты по шашкам.
Чемпионат мира в блице по шашкам-64 (бразильская версия) прошел в городе Измир (Турция).
Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, победу на чемпионате мира одержал харьковский гроссмейстер Юрий Аникеев.
Он на 3 балла опередил в турнирной таблице основного конкурента и многократного чемпиона мира Александра Шварцмана из России. Харьковчанин уверенно прошел всю турнирную дистанцию и за тур до конца обеспечил себе золотую медаль.
День трудовых подвигов и карьеры: самое время разгрести рабочие завалы. Из развлечений подойдут те, которые затрагивают глубинные струны души.
Месяц начнется ясным погожим днем, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
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