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01.10.2018  14:16   

Харьковский шашист - сильнейший в мире

Харьковчанин выиграл чемпионат планеты по шашкам.


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Чемпионат мира в блице по шашкам-64 (бразильская версия) прошел в городе Измир (Турция).

Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, победу на чемпионате мира одержал харьковский гроссмейстер Юрий Аникеев.

Он на 3 балла опередил в турнирной таблице основного конкурента и многократного чемпиона мира Александра Шварцмана из России. Харьковчанин уверенно прошел всю турнирную дистанцию и за тур до конца обеспечил себе золотую медаль.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  спорт, чемпион, харьков, шашки
 
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