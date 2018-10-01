01.10.2018 14:16

Харьковский шашист - сильнейший в мире

Харьковчанин выиграл чемпионат планеты по шашкам.



//facebook

Чемпионат мира в блице по шашкам-64 (бразильская версия) прошел в городе Измир (Турция).



Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, победу на чемпионате мира одержал харьковский гроссмейстер Юрий Аникеев.



Он на 3 балла опередил в турнирной таблице основного конкурента и многократного чемпиона мира Александра Шварцмана из России. Харьковчанин уверенно прошел всю турнирную дистанцию и за тур до конца обеспечил себе золотую медаль.