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02.10.2018  10:49   

Харьковская теннисистка стала чемпионкой на турнире-15-тысячнике

Представительница Первой Столицы завоевала второй титул в одиночном разряде.


btu.org.ua

Анастасия Шошина завоевала одиночный титул международного теннисного турнира в Черноморске (Одесская область).

На пути к финалу Анастасия со счетом 7:6, 7:5 выиграла у киевлянки Дарьи Снигур, потом 2:6, 7:5, 6:3 победила россиянку Дарью Соловьеву.

В четвертьфинале Анастасия со счетом 6:4, 6:3 взяла верх над француженкой Кароль Монетта, а в четверке сильнейших 6:2, 6:1 разгромила Александру Перпер из Молдовы.

В главном поединке за трофей харьковская теннисистка уверенно – со счетом 6:4, 6:1 – выиграла у Бояны Маринкович из Сербии и завоевала, таким образом, свой второй одиночный титул ITF в карьере.

Источник:   ITF
 Тэги:  триумф, теннис, харьков, титул, шошина, спорт
 
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