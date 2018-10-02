02.10.2018 10:49

Харьковская теннисистка стала чемпионкой на турнире-15-тысячнике

Представительница Первой Столицы завоевала второй титул в одиночном разряде.



btu.org.ua

Анастасия Шошина завоевала одиночный титул международного теннисного турнира в Черноморске (Одесская область).



На пути к финалу Анастасия со счетом 7:6, 7:5 выиграла у киевлянки Дарьи Снигур, потом 2:6, 7:5, 6:3 победила россиянку Дарью Соловьеву.

В четвертьфинале Анастасия со счетом 6:4, 6:3 взяла верх над француженкой Кароль Монетта, а в четверке сильнейших 6:2, 6:1 разгромила Александру Перпер из Молдовы.



В главном поединке за трофей харьковская теннисистка уверенно – со счетом 6:4, 6:1 – выиграла у Бояны Маринкович из Сербии и завоевала, таким образом, свой второй одиночный титул ITF в карьере.