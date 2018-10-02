Харьковская теннисистка стала чемпионкой на турнире-15-тысячнике

Представительница Первой Столицы завоевала второй титул в одиночном разряде.
Анастасия Шошина завоевала одиночный титул международного теннисного турнира в Черноморске (Одесская область).
На пути к финалу Анастасия со счетом 7:6, 7:5 выиграла у киевлянки Дарьи Снигур, потом 2:6, 7:5, 6:3 победила россиянку Дарью Соловьеву.
В четвертьфинале Анастасия со счетом 6:4, 6:3 взяла верх над француженкой Кароль Монетта, а в четверке сильнейших 6:2, 6:1 разгромила Александру Перпер из Молдовы.
В главном поединке за трофей харьковская теннисистка уверенно – со счетом 6:4, 6:1 – выиграла у Бояны Маринкович из Сербии и завоевала, таким образом, свой второй одиночный титул ITF в карьере.
Сегодня многое может получаться как бы само собой. Однако не расслабляйтесь – именно сейчас можно решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.
Синоптики обещают пасмурный день. Ночью может начаться небольшой дождь, который захватит и утро. Во второй половине дня осадков не предвидится.
Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
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