Главная Новости Спорт Золотой успех харьковских боксеров в Румынии
02.10.2018  14:19   

Золотой успех харьковских боксеров в Румынии

Сергей Горсков и Юлия Цыплакова - чемпионы престижного международного турнира «Золотой пояс».


city.kharkov.ua

Харьковские спортсмены завоевали две золотые медали на международном турнире по боксу среди мужчин и женщин «Золотой пояс», который проходил с 25 по 30 сентября в Галаце (Румыния).

Всего в соревнованиях приняли участие боксеры из 14 стран мира. Украину представили три харьковских спортсмена: Сергей Горсков, Роберт Мартон и Юлия Цыплакова, и все они завоевали медали.

Так, в соревнованиях среди мужчин в весовой категории до 91 кг победу одержал Сергей Горсков. В этой же весовой категории 3-е место досталось Роберту Мартону.

Золотую медаль в соревнованиях среди женщин в весовой категории до 60 кг завоевала Юлия Цыплакова.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  бокс, чемпионы, харьков, горсков, цыплакова
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.09 Спорт Харьковские боксеры - победители чемпионата Украины 16.08 Спорт Боксеры-харьковчане успешно выступили на Чемпионате Украины 14.08 Спорт Харьковские боксеры завоевали пять медалей чемпионата Украины
 
 

Видео

Геннадий Кернес в Харькове открыл современный Велоцентр, аналогов которому в Украине нет
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 