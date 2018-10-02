02.10.2018 14:19

Золотой успех харьковских боксеров в Румынии

Сергей Горсков и Юлия Цыплакова - чемпионы престижного международного турнира «Золотой пояс».



city.kharkov.ua

Харьковские спортсмены завоевали две золотые медали на международном турнире по боксу среди мужчин и женщин «Золотой пояс», который проходил с 25 по 30 сентября в Галаце (Румыния).



Всего в соревнованиях приняли участие боксеры из 14 стран мира. Украину представили три харьковских спортсмена: Сергей Горсков, Роберт Мартон и Юлия Цыплакова, и все они завоевали медали.



Так, в соревнованиях среди мужчин в весовой категории до 91 кг победу одержал Сергей Горсков. В этой же весовой категории 3-е место досталось Роберту Мартону.



Золотую медаль в соревнованиях среди женщин в весовой категории до 60 кг завоевала Юлия Цыплакова.