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03.10.2018  13:49   

Летний биатлон. Харьковчане - призеры чемпионата Украины

Спортсмены Первой Столицы завоевали серебро и золото первенства страны


kharkivoda.gov.ua

В Чернигове состоялся чемпионат Украины по летнему биатлону, призерами которого стали харьковчане Александр Пономаренко и Ольга Абрамова.

Серебряную медаль в мужском масс-старте завоевал Александр Пономаренко. От Дениса Насико из Сумской области, который с результатом 27:39.9 финишировал первым, харьковчанин отстал на 25 сек.

Также в мужском масс-старте в десятку лучших попали еще два харьковских спортсмена: Юрий Сытник (6-е место) и Степан Кинаш (7-е место).

Бронзовым призером в женской гонке преследования стала Ольга Абрамова. Войти в число призеров харьковчанке было довольно трудно, ведь в спринте она финишировала лишь десятой. Тем не менее Ольга сумела показать хороший результат (31:00.3) и отстала от победительницы Дарьи Блашко на 51.1 сек. Второе место заняла представительница Сумской области Валентина Семеренко.

Достаточно успешно харьковские биатлонисты выступили и в смешанной эстафете, заняв шестое место. В состав команды вошли Любовь Кипяченкова, Ольга Абрамова, Александр Пономаренко и Юрий Сытник. Победу в смешанной эстафете завоевала команда Тернопольской области.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  биатлон, призеры чемпината, харьков
 
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