03.10.2018 15:19

Триумфальный нокаут харьковского боксера в Париже

Первостоличник Никита Родионов на континентальном первенстве по французскому боксу в первом же раунде финала уложил нокаутом чемпиона мира-2017 и Европы-2016 Кевина Альберта.



city.kharkov.ua

Финальный этап чемпионата Европы по французскому боксу (сават) прошел 29 сентября в городе Париже (Франция).



Спортсмены соревновались в разделе «комба» (полный контакт).

В финале харьковчанин Никита Родионов встретился с чемпионом мира 2017 года и чемпионом Европы 2016 года по этому виду спорта, французом Кевином Альбертом, и в первом же раунде нокаутировал соперника.



Напомним, что первый этап чемпионата проходил 14-17 июня в городе Памье (Франция). В составе национальной сборной Украины выступили харьковчане Никита Родионов (весовая категория - до 75 кг) и Алена Гурьева (весовая категория - до 48 кг). Никита Родионов провел три боя с представителями Италии, Хорватии, Франции, а Алена Гурьева обошла представительниц Бельгии и Сербии. Оба спортсмена вышли в финал.



Справка. Сават - французское боевое искусство, в котором в равной мере используются руки и ноги, комбинируются элементы западного бокса и удары ногами.