Главная Новости Спорт Велоспорт. Харьковчанки привезли золото и серебро из Турции
04.10.2018  10:19   

Велоспорт. Харьковчанки привезли золото и серебро из Турции

Ирина Попова и Марья Шерстюк - сильнейшие на престижном турнире.


//kharkivoda.gov.ua

Харьковчанки заняли первое и второе место на международном рейтинговом турнире по велоспорту «маунтинбайк» Salcano MTB Cup, который состоялся в Стамбуле.

Девушкам не было равных в дисциплине «кросс-кантри».

Ирина Попова финишировала первой с результатом 01:26:24, а второе место заняла 19-летняя Марья Шерстюк, отстав от более опытной землячки почти на 6 минут.

Бронзового призера соревнований - россиянку Гузель Ахмадулину - Шерстюк опередила на 5,5 минут.

Кроме медалей, харьковские велосипедистки заработали рейтинговые очки. Ирина – 60, а Марья – 40.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  велоспорт, харьков, спорт, золото, серебро, чемпионы, маунтинбайк
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.09 Спорт Турецкий успех харьковской велосипедистки 09.08 Спорт Велоспорт. Харьковчане - чемпионы Украины в шоссейных гонках 08.08 Спорт Харьковская велосипедистка - чемпионка международного турнира
 
 

Видео

В Харькове в 2018 году смогли переложить рекордные 45 километров теплосетей
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 