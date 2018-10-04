Велоспорт. Харьковчанки привезли золото и серебро из Турции

Ирина Попова и Марья Шерстюк - сильнейшие на престижном турнире.
Харьковчанки заняли первое и второе место на международном рейтинговом турнире по велоспорту «маунтинбайк» Salcano MTB Cup, который состоялся в Стамбуле.
Девушкам не было равных в дисциплине «кросс-кантри».
Ирина Попова финишировала первой с результатом 01:26:24, а второе место заняла 19-летняя Марья Шерстюк, отстав от более опытной землячки почти на 6 минут.
Бронзового призера соревнований - россиянку Гузель Ахмадулину - Шерстюк опередила на 5,5 минут.
Кроме медалей, харьковские велосипедистки заработали рейтинговые очки. Ирина – 60, а Марья – 40.
Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Четверг будет облачным, а столбик термометра опустится на несколько градусов. Днем небольшой дождь, порывы ветра 15-20 м/с.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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