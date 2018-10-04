04.10.2018 10:19

Велоспорт. Харьковчанки привезли золото и серебро из Турции

Ирина Попова и Марья Шерстюк - сильнейшие на престижном турнире.



//kharkivoda.gov.ua

Харьковчанки заняли первое и второе место на международном рейтинговом турнире по велоспорту «маунтинбайк» Salcano MTB Cup, который состоялся в Стамбуле.



Девушкам не было равных в дисциплине «кросс-кантри».

Ирина Попова финишировала первой с результатом 01:26:24, а второе место заняла 19-летняя Марья Шерстюк, отстав от более опытной землячки почти на 6 минут.

Бронзового призера соревнований - россиянку Гузель Ахмадулину - Шерстюк опередила на 5,5 минут.



Кроме медалей, харьковские велосипедистки заработали рейтинговые очки. Ирина – 60, а Марья – 40.