Главная Новости Спорт Харьковские борцы эффектно выступили на престижном турнире
04.10.2018  14:49   

Харьковские борцы эффектно выступили на престижном турнире

Анна Фомицкая, Елизавета Малай, Станислав Луценко, Владимир Качанов, Руслан Гриник и Дарья Медвецкая собрали обильный медальный урожай.


//kharkivoda.gov.ua

В Броварах Киевской области состоялся открытый Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек, на котором спортсмены Харьковщины завоевали шесть наград.

Участие в соревнованиях приняли 360 борцов 2002-2003 годов рождения из Украины, Беларуси, Молдовы, Польши, Азербайджана, Румынии, Италии, Германии и Венгрии

По итогам турнира харьковские спортсмены завоевали 1 золотую, 4 серебряные и 1 бронзовую медали.

В соревнованиях среди девушек в категории до 73 кг победу завоевала Анна Фомицкая. В решающем поединке она поборола харьковчанку Елизавету Малай.

Также серебряными призерами турнира стали: Станислав Луценко (весовая категория - до 42 кг), Владимир Качанов (весовая категория - до 80 кг) и Дарья Медвецкая (весовая категория - до 53 кг).

Бронзовую медаль завоевал Руслан Гриник (весовая категория - до 51 кг).

Источник:   ХОГА
 Тэги:  спорт, борцы-чемпионы, харьков, вольная борьба
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.10 Спорт Велоспорт. Харьковчанки привезли золото и серебро из Турции 02.10 Спорт Харьковская теннисистка стала чемпионкой на турнире-15-тысячнике 01.10 Спорт Харьковский шашист - сильнейший в мире
 
 

Видео

В Харькове в 2018 году смогли переложить рекордные 45 километров теплосетей
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 