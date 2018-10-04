Харьковские борцы эффектно выступили на престижном турнире

Анна Фомицкая, Елизавета Малай, Станислав Луценко, Владимир Качанов, Руслан Гриник и Дарья Медвецкая собрали обильный медальный урожай.
В Броварах Киевской области состоялся открытый Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек, на котором спортсмены Харьковщины завоевали шесть наград.
Участие в соревнованиях приняли 360 борцов 2002-2003 годов рождения из Украины, Беларуси, Молдовы, Польши, Азербайджана, Румынии, Италии, Германии и Венгрии
По итогам турнира харьковские спортсмены завоевали 1 золотую, 4 серебряные и 1 бронзовую медали.
В соревнованиях среди девушек в категории до 73 кг победу завоевала Анна Фомицкая. В решающем поединке она поборола харьковчанку Елизавету Малай.
Также серебряными призерами турнира стали: Станислав Луценко (весовая категория - до 42 кг), Владимир Качанов (весовая категория - до 80 кг) и Дарья Медвецкая (весовая категория - до 53 кг).
Бронзовую медаль завоевал Руслан Гриник (весовая категория - до 51 кг).
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