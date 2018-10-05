05.10.2018 14:19

«Четыре мушкетера» от Харькова - на Олимпийских играх в Аргентине

Юные олимпийцы-харьковчане -Анастасия Прозорова, Марина Колесникова, Александр Дзюба и Евгений Зиборов - прибыли в Аргентину на международные соревнования



//kharkivoda.gov.ua

С 6 по 18 октября в Буэнос-Айресе состоятся III Летние юношеские олимпийские игры, в которых примут участие юноши и девушки от 15 до 18 лет из 206-ти стран мира.



На соревнованиях будут представлены 32 вида спорта и разыгран 241 комплект медалей.



По информации Управления по делам молодежи и спорта ХОГА, сборная Украины, в состав которой вошли 55 спортсменов в 22-х видах спорта, уже прибыла в Аргентину и проходит последние тренировки накануне важного старта. Харьковщину на этой Олимпиаде будут представлять 4 спортсмена:



- Анастасия Прозорова – бадминтон;



- Марина Колесникова – плавание;



- Александр Дзюба - тхэквондо (ВТФ);



- Евгений Зиборов - современное пятиборье.



Олимпийские игры начнутся 6 октября с церемонии открытия. Сами же соревнования начнутся на следующий день. Первыми среди харьковчан борьбу за олимпийские медали начнут Анастасия Прозорова и Марина Колесникова (дистанции 100 и 200 метров на спине), ведь соревнования по бадминтону и плаванию пройдут с 7 по 12 октября. Также 7 октября начнутся соревнования и по тхэквондо. Александр Дзюба свои поединки в весовой категории до 63кг проведет 9 октября. Одним из последних видов программы станет современное пятиборье, соревнования по которому состоятся с 12 по 16 октября.



Впервые в истории участия украинцев на юношеских олимпиадах на украинском телевидении пройдут трансляции этих соревнований. Следить за олимпийскими событиями болельщики смогут благодаря трансляциям телеканала «UA:Перший».



Стоит отметить, что харьковские спортсмены очень успешно выступали на прошлых летних юношеских олимпиадах. Так, с Олимпийских игр 2014 года, которые состоялись в китайском Нанкине, они вернулись с 1 золотой, 2 серебряными и 4 бронзовыми медалями. На счету наших олимпийцев были «золото» и «бронза» Анастасии Малявиной - в плавании, «серебро» и «бронза» Владислава Грико - в спортивной гимнастике, «серебро» Дениса Вороновского - в тхэквондо и бронзовые награды велосипедистов Дарьи Ткачевой и Владислава Низицкого.



Справка. Анастасия ПРОЗОРОВА (дата рождения - 27 августа 2001 года) – мастер спорта Украины по бадминтону, член сборной команды Украины, чемпионка Украины среди юниоров 2018 года, победительница Valamar Open U19 - 2018, представляет спортивно-физкультурное общество «Украина», студентка Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Тренируется под руководством Заслуженного тренера Украины Геннадия Махновского.



Марина КОЛЕСНИКОВА (дата рождения - 15 февраля 2000 года) – мастер спорта Украины по плаванию, член сборной команды Украины, бронзовый призер Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2013 года, неоднократная чемпионка и призер чемпионатов и Кубков Украины, представляет СДЮСШОР по плаванию «Спартак» спортивно-физкультурного общества «Украина», студентка Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого. Тренируется под руководством Заслуженного тренера Украины Владимира Рязанова.



Александр ДЗЮБА (дата рождения - 22 января 2001 года) – мастер спорта Украины по тхэквондо (ВТФ), член сборной команды Украины, серебряный призер чемпионата мира среди кадетов 2015 года, чемпион Европы среди кадетов 2015 года, многократный чемпион и призер чемпионатов Украины среди юношей, кадетов, юниоров и молодежи, представляет КУ «КДЮСШ № 2» спортивно-физкультурное общество «Динамо», студент Харьковской государственной академии физической культуры. Тренируется под руководством Андрея Долгополова.



Евгений ЗИБОРОВ (дата рождения - 10 февраля 2001 года) – кандидат в мастера спорта Украины по современному пятиборью, член сборной команды Украины, чемпион Украины среди юниоров 2017, 2018 годов, представляет КУ «КДЮСШ «ХТЗ» и спортивно-физкультурное общество «Динамо», студент Харьковского национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды. Тренируется под руководством Анатолия Горячева, Олега Ярыгина и Дениса Пантелейко.